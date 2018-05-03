Светланскую – трудящимся! День Весны и Труда во Владивостоке отметили многотысячным шествием

В первомайской демонстрации приняли участие более 30 тысяч жителей и гостей столицы Приморья, сообщили в пресс-службе администрации города.

По главной улице приморской столицы – Светланской – праздничным шествием прошли представители краевой и городской власти, коллективы транспортных, промышленных и строительных предприятий, студенты вузов, работники ЖКХ, культуры, здравоохранения и торговли, спортивные и общественные организации, политические партии и многие другие. Колонну администрации Приморского края возглавил врио губернатора Андрей Тарасенко.



«Очень рад находиться сегодня здесь, в колонне трудящихся, ведь первый раз в первомайском шествии во Владивостоке я принял участие, будучи школьником», – отметил он и поздравил всех с Первомаем.



Глава краевого центра Виталий Веркеенко возглавил колонну Владивостока и прошел вместе с сотрудниками мэрии, депутатами городской думы и жителями краевого центра.



«Первомай – один из любимых весенних праздников, день единения, дружбы и взаимовыручки, которую ежегодно демонстрируют трудовые коллективы, шагая в праздничных колоннах по нарядному Владивостоку. Этот праздник напоминает нам о том, как важно уважать труд окружающих. Давайте вместе будем ценить и поддерживать чистоту и порядок в городе, чтобы он стал домом, в который не стыдно пригласить гостей, – отметил Виталий Веркеенко. – Побольше инициатив и ярких идей, которые будут непременно воплощены в жизнь!»



Плохая погода не испугала ни участников шествия, ни зрителей. И настроение у всех было приподнятое.



– Мы заранее подготовились к тому, что день будет холодным, – улыбается Валентина, одна из зрительниц демонстрации, встречающая колонны у кинотеатра «Уссури». – Первомай для меня – это праздник весны. А весна бывает разной, но всегда радостной и долгожданной.



Шествие колонн продолжалось около часа. Затем действие переместилось на центральную площадь, где для жителей и гостей приморской столицы был устроен праздничный концерт. Творческие коллективы исполнили всем известные песни из советских фильмов. Зрители с удовольствием подхватывали узнаваемые строки и с удовольствием танцевали.

Автор: Евгений СИДОРОВ