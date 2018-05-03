Таможня скрипит, но дает добро Когда исчезнут очереди в пунктах пропуска?

Постройте новый пункт пропуска, и очереди из автобусов исчезнут, уверяют таможенники

Большой рост пассажиропотока через пункты пропуска, огромные очереди из автобусов с туристами прогнозируют сотрудники Уссурийской таможни на майские праздники. Также ожидаются конфликты и жалобы граждан на неторопливых наследников Верещагина.

Впрочем, как заверил начальник Уссурийской таможни Николай Лощинин на брифинге, организованном на минувшей неделе в пункте пропуска «Пограничный», таможенников скандальная перспектива не удивляет и не пугает. К подобной ситуации, случающейся каждый затяжной праздник, будь то Новый год, 8 Марта или День народного единства вкупе с выходными, они уже привыкли.



Таможня скрипит, но дает добро



Сегодня в Приморье в зоне деятельности Уссурийской таможни 9 таможенных постов и 8 приграничных пунктов пропуска, в том числе 5 автомобильных. Из них самый большой и загруженный автопереход «Пограничный». Его паспортная пропускная способность 2,5 тысячи человек и 44 автобуса в сутки (22 – в Китай и 22 – из Китая). При 7-дневном режиме работы с 9 до 21 часа. В реальности здесь ежедневно пересекают госграницу десятки груженых фур и 64 пассажирских автобуса (по 32 автобуса в каждую сторону – на круг это почти 5 тысяч туристов). Рекорд был поставлен в первом квартале 2018 года, когда через «Пограничный» проследовало 68 автобусов. Что превысило его пропускную способность на 55 %.



Из-за увеличения загруженности и для предупреждения конфликтных ситуаций таможенный пост вынужден перейти на продленный режим работы. Как следствие, увеличилась нагрузка на сотрудников таможни, проверяющих товары и грузы, перемещаемые через границу в основном физическими лицами.



При этом, по словам начальника Уссурийской таможни Николая Лощинина, не все туристы едут в Поднебесную посмотреть красоты природы и архитектуру страны. Большинство из них возвращается в Россию с коробками, тюками и баулами, забитыми китайским ширпотребом для последующей перепродажи. Причем товары повседневного спроса ввозятся буквально в промышленном масштабе, но под грифом «для личного пользования», чтобы избежать уплаты таможенных платежей.



Сотрудники поста досматривают практически каждого туриста, на глаз вычисляя, кто везет вещи для себя и близких, а кто – на рынок. Подозрительные и контрафактные товары изымаются. Недавно таможенники обнаружили в багаже гражданки России, возвращающейся из поездки в КНР, 43 кг мужских брюк в одной сумке. Для чего ей такое количество штанов, причем разных размеров, женщина объяснить не смогла. В отношении «контрабандистки» было возбуждено дело об административном правонарушении, а брюки изъяли. И такие случаи здесь сплошь и рядом. Нередко такие коммерсанты начинают скандалить, хамить, даже устраивают сидячие забастовки, надеясь на поддержку остальных туристов. Такие шоу стопорят стандартные таможенные процессы, что ведет к образованию многочасовых очередей, в которых люди вынуждены дожидаться окончания разборок. Отсюда недовольство граждан и многочисленные жалобы во всевозможные инстанции на медленную работу сотрудников таможни.



Между тем, если в автобусе возвращаются в Россию обычные туристы, не загруженные, как помогайки, под завязку, то на его обслуживание у инспекторов уходит не более 20 минут.



В прошлом году через пункты пропуска Уссурийской таможни прошло 1731793 туриста, в этом году увеличение потока прогнозируется на 15 %. И неизбежно возрастет количество правонарушений.



Регулярным автобусам – зеленый свет



Досмотр тюков, коробок и баулов челноков и помогаек происходит в тесном и душном помещении площадью всего 86 кв. метров. Зимой, кстати, здесь весьма прохладно, а большинство таможенных инспекторов – женщины.



Не секрет, что «Пограничный» давно физически и морально устарел и его пропускная способность не соответствует реалиям дня сегодняшнего. Особенно обидно для россиян сравнение здания нашего таможенного поста с комфортабельным пунктом пропуска в городе Суйфэньхе.



Между тем только с начала 2018 года Уссурийская таможня перечислила в доход федерального бюджета 1 млрд 495 млн рублей в виде пошлин, налогов и штрафов. Сумма астрономическая, но отдача, по словам сотрудников ведомства, для таможни нулевая. Если не считать видеорегистраторов, которыми вооружили инспекторов, чтобы камеры фиксировали их контакты с туристами. И в случае чего помогли разобраться в конфликтных ситуациях.



По словам Николая Лощинина, одно из самых проблематичных направлений деятельности «Пограничного» – движение пассажирских автобусов. И дело здесь не в контрабанде, которую могут перевезти туристы. В соответствии с Соглашением о международном пассажирском сообщении между РФ и КНР определены два направления движения пассажирского транспорта – регулярные и нерегулярные. Первые беспрепятственно проходят пункты пропуска, нерегулярные – когда появится окно в расписании регулярных рейсов. Оно может образоваться через час, два или даже через пять часов. При этом нет гарантии, что свободное окно вообще появится.



Как правило, нерегулярные автобусы прибывают на границу за несколько часов до начала работы пункта пропуска. Долгое стояние в ожидании окна вызывает бурное негодование пассажиров. Кто-то просто ворчит, а кто-то начинает бомбить соцсети своими сообщениями. При этом люди даже не подозревают, что могут вообще не пройти через пункт пропуска, если регулярное движение будет слишком плотным. Вообще-то, турпутевка на руках не дает гарантии своевременного перехода границы. Жаль, что туроператоры не сообщают своим клиентам, на каком автобусе они повезут их в Китай. Во-вторых, пограничная служба и таможенные органы (в соответствии с законодательством) не уполномочены устанавливать очередность проезда транспорта на территорию пункта пропуска.



По словам сотрудников таможни, в пиковые дни, когда туристы буквально рядами и колоннами устремляются в Китай, у шлагбаума перед въездом на территорию пункта пропуска скапливается до 15 автобусов. Люди не понимают, почему они вынуждены стоять часами, в то время как пассажиры других автобусов быстро проходят таможенный досмотр.



– Расписание регулярных рейсов определено Министерством транспорта РФ. Иных в расписании движения через границу нет. Водители нерегулярных рейсов нагло пытаются вклиниться в очередь, если, конечно, повезет. В прошлом году по сравнению с 2016-м количество нерегулярного пассажирского транспорта возросло почти на 50 %. И уже в первом квартале этого года через границу вне расписания прошло 333 автобуса, – рассказал «В» Николай Лощинин.



Рост количества нерегулярных туристических автобусов может привести к печальным последствиям для регулярных рейсов. В этом году приказом Минтранса РФ, согласованным с китайской стороной, установлена квота на пересечение госграниц РФ и КНР по 400 автобусов с каждой стороны. По итогам 2017 года эта цифра превышена в два раза. И может статься, что российская сторона квоту переберет и китайцы закроют границу для пассажирских перевозок. Поскольку им все равно, какие автобусы привозят к ним туристов, регулируемые или нерегулируемые.



Росгранстрой пытался сорвать брифинг?



По словам Николая Лощинина, выход из непростой ситуации один: скорейшее строительство нового пункта пропуска «Пограничный», который бы смог пропустить любое количество туристов. А пока можно было бы ограничить движение нерегулярных автобусов через границу, к примеру, в дни наплыва туристов – не более двух единиц. Поэтому таможенники советуют гражданам: приобретая путевку в Китай, поинтересуйтесь статусом автобуса.



Кстати, недавний скандал на пункте пропуска «Пограничный» с семью туристическими автобусами, перевозившими юных артистов из Приморья на фестиваль искусств в Китай, случился именно потому, что ребят везли на нерегулируемых автобусах, которые никто не ждал и не сопровождал, как это полагается. Ни таможенники, ни пограничники не были предупреждены о предстоящем вояже детей. Поэтому длительное стояние этих автобусов у шлагбаума перед территорией пункта пропуска на совести туристической компании – организатора поездки, говорит Николай Лощинин.



Если верить планам компании



«Росгранстрой», дочерней структуры Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, в чьих полномочиях обустройство госграницы и создание ее инфраструктуры, то новый пункт пропуска «Пограничный» сдадут в эксплуатацию не ранее декабря 2019 года. Если не случится что-нибудь неординарное. Поэтому до этого исторического момента мы будем пользоваться тем, что имеем.



Кстати, на брифинг в «Пограничный» были приглашены и представители Росгранстроя. Всем хотелось услышать о строительстве нового пункта пропуска. Компания присутствовать отказалась. Более того, попыталась , по словам Николая Лощинина, отменить брифинг сначала через руководство Дальневосточной таможни, а затем через прокуратуру. Не получилось…

Справка «В»

С начала текущего года сотрудниками Уссурийской таможни возбуждено 588 дел (352 из них в отношении физических лиц) об административных правонарушениях, это на 42 % больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество дел возбуждено на таможенных постах «Пограничный» (170 дел) и «Полтавка» (148). В основном пытаются нелегально провезти лесоматериалы, алкоголь, водные биологические ресурсы, валюту, орехи, овощи.

Автор: Сергей КОЖИН