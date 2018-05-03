«Луч» играл под обстрелом и громил футбольных грандов Малоизвестные страницы команды, которая в эти дни отмечает 60-летний юбилей

Любому болельщику «Луча» всегда кажется, что он-то о своей любимой команде знает все. На самом деле в истории единственного в Приморье профессионального футбольного клуба есть множество малоизвестных страниц.

Наша редакция обратилась к своим читателям с просьбой приоткрыть белые пятна для широкой публики. Было множество откликов. Чаще всего люди рассказывали о давно минувших событиях, ранее широко известных и сейчас основательно подзабытых. Но были и в самом деле неизвестные эпизоды в биографии «Луча». «В» отобрал несколько рассказов, которые наверняка станут интересны всем поклонникам «желто-синих». Предлагаем их вашему вниманию.



Пусть останется сильнейший



Анатолий Булыгин – личность в истории Приморья и Владивостока известная и буквально уникальная. Достаточно сказать, что он много лет возглавлял краевой Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. А в начале 1950-х годов еще молодой тогда парнишка трудился на оборонном предприятии «ЭРА» (ЭлектроРадиоАвтоматика) судовым электромонтажником 4-го разряда и секретарем комитета комсомола.



– В 1952 году на заводе из любителей популярной игры была сформирована футбольная команда, – вспоминает Анатолий Георгиевич. – Этим занималась наша комсомольская организация. Конечно, при полной поддержке тогдашнего директора завода Александра Тимофеевича Пониткина. При нем «ЭРА» была одним из ведущих предприятий в отрасли на протяжении более 20 лет. И название клубу мы придумали яркое и звучное – «Луч».



Ребята тренировались после работы, матчи проводились в выходные дни. Коллектив любителей, защищающий честь закрытого предприятия, сразу же вышел на футбольное поле в первенстве Приморья. Дебютант с лету завоевал трофей первенства края и установил свою гегемонию на ближайшие пять лет.



А в 1957 году «Луч» к званию чемпиона края добавил звание чемпиона Дальнего Востока и занял второе место в чемпионате РСФСР для коллективов физкультуры. По итогам сезона наш клуб получил статус команды мастеров и должен был играть в 1958 году в классе Б. Однако в этом классе уже выступала владивостокская команда «Динамо», и краевая федерация футбола не захотела иметь две команды мастеров из Владивостока. Пусть останется сильнейшая, решило руководство федерации. Были назначены матчи за право дальнейшего выступления на профессиональном уровне. Первый поединок закончился нулевой ничьей, а во второй встрече победил «Луч» со счетом 1:0.

Так 1958 год стал годом основания клуба «Луч». Команда, которой гордился только завод, стала любимицей для болельщиков всего Владивостока.



Из «Луча» – в сборную



На протяжении следующего десятилетия обычные спортивные парни из Владивостока только в силу своего таланта могли запросто войти в состав «Луча». К примеру, так было с воспитанником «Дальзавода» Юрием Загуменным, который впоследствии выступал за молодежную сборную РСФСР. Еще дальше пошел юный вратарь «желто-синих» Николай Гонтарь, ставший позднее голкипером сборной СССР.



Читатель «В» Валерий Гайдай в далеком 1969 году был в командировке в Москве. Валерий Иванович вспоминает, что в столице не просто знали о нашей команде, но и с достоинством и уважением к ней относились.



27 июня на московском стадионе «Динамо» состоялся матч одной восьмой финала Кубка СССР между столичным грандом и нашими земляками. Чтобы поболеть за дальневосточников, на стадионе собрались все поклонники футбола, имевшие хоть какое-нибудь отношение к Владивостоку. Был там и Валерий Гайдай. На трибунах царило дружеское настроение.



А вот на поле разгорелась битва. Наши, к сожалению, проиграли 2:1. Но в том поединке тренеры «бело-голубых» отметили в наших воротах совсем юного Колю Гонтаря. И дали ему возможность проявить себя на всесоюзной арене.



Матч на фоне стрельбы и пожара



Несколько десятилетий «Луч» выступал на среднем уровне и звезд с неба не хватал. Все изменилось, когда в 1989 году в «Луч» генеральным директором пришел Николай Крашенинников, ныне он заслуженный работник физической культуры РФ и обладатель неофициального титула посла спорта (за организацию после падения железного занавеса футбольного матча между русскими и американцами в Фэрбенксе на Аляске).



Именно Крашенинников первым в стране на базе «Луча» создал футбольно-спортивный клуб с одноименным названием с функциями хозяйственной деятельности. Теперь клуб мог сам зарабатывать деньги. Поэтому при Крашенникове команда не получала бюджетных инвестиций и не нуждалась в спонсорах. Приобретение футболистов и зарплаты игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу осуществлялись за свой счет (выпускали футболки, значки с символикой «Луча», организовывали детские летние спортивные лагеря и т. д.). Поездки на матчи и содержание собственной тренировочной базы клуб также оплачивал из собственных средств. Даже сборы за границей финансировали потенциальные спарринг-партнеры. Такое и сейчас кажется фантастикой… Но мы отвлеклись от темы.



– В истории «Луча» было одно необычное событие, которое в тот период замалчивали, а потом оно забылось, – рассказал журналисту «В» Николай Яковлевич Крашенинников. – Осенью 1993 года в Москве происходил разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, более известного как «расстрел «Белого дома». А «Луч» как раз прилетел в столицу для проведения очередной игры в рамках чемпионата страны в высшей лиге с местным «Асмаралом». Матч планировался на стадионе в «Лужниках», но из-за тревожных событий спортивный комплекс закрыли, а нам предложили самим подыскать поле для игры.



У меня родилась идея сразиться на фоне полыхающего в огне «Белого дома». Тем более что наши спортсмены были в числе тех, кто выступал против силового решения проблемы. Владивостокские игроки, команда соперника и судейская бригада меня поддержали. За зданием Верховного Совета РФ находился школьный стадион. Он весь был изрыт следами от осколков артиллерийских снарядов и автоматных патронов. Мы убрали осколки, засыпали и заровняли воронки, натянули сетки на ворота.



И начали играть, несмотря на дым от горящего «Белого дома» и редкие выстрелы с обеих сторон – защитников и нападавших. Через некоторое время в окнах окруженного войсками здания появились зрители, потом и жители близлежащих домов подтянулись, а за ними уже и солдаты с милиционерами из оцепления пришли поболеть. Ту встречу «Луч» проиграл со счетом 0:1, а вскоре и бои в центре Москвы завершились. Мы этот поединок, конечно, не сравнивали с «матчем смерти» в Киеве в 1942 году, но реально опасались, что может что-то шальное прилететь на поле.



В той игре приняли участие Михаил Русляков, Андрей Федякин (в тот год капитан команды, а ныне тренер), Юрий Ковальский, Владимир Каменский и ряд других футболистов. Потом этот же состав сыграл во Владивостоке товарищеский матч с молодежной сборной России в рамках ее подготовки к чемпионату мира, в котором наша команда сумела выйти из группы. За нее выступали будущие звезды футбола – Демьяненко, Черенков, Бессонов, Чанов… «Желто-синие» его тоже проиграли со счетом 1:4.



Но наша команда в том памятном сезоне-1993 обыграла на домашнем поле «Уралмаш», столичные «Асмарал», ЦСКА и «Торпедо», ростовский «Ростсельмаш», самарские «Крылья Советов», «КАМАЗ», владикавказский «Спартак» и нижегородский «Локомотив».



Правда, этих побед «Лучу» не хватило, и он в том же году покинул высшую лигу. Многие команды не желали летать на Дальний Восток на поединки с «Лучом» и находкинским «Океаном». По убеждению большинства футбольных экспертов, на финише чемпионата состоялось несколько нечестных игр (например, «Локомотива-Спортсмена» из Нижнего Новгорода с «Жемчужиной» из Сочи) и в переходном турнире между тремя худшими командами высшей лиги и тремя лучшими клубами первого дивизиона. Кстати, в ходе одного такого матча игрок «Океана» Олег Кокарев обвинил вратаря собственной команды в сдаче игры и в знак протеста ушел с поля еще до финального свистка.



За волю к победе



Постоянный подписчик «В» Вадим Крылов вспомнил, что ровно четверть века назад «Луч» по итогам чемпионата России в высшей лиге получил почетный приз «За волю к победе» (команде, выигравшей наибольшее количество матчей, в которых соперник вел в счете) в высшей лиге.



В истории российского (советского) футбола чаще всего (по три раза) призом владели «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Киев). Так что мы попали в достойную компанию.



В сезоне 1993 года у «Луча» было четыре таких поединка. Однако на финише чемпионата подобный результат показал еще один клуб. Поэтому комиссия Российского футбольного союза была в затруднении: кому же именно отдать этот трофей. Ей пришлось просмотреть записи всех восьми матчей с участием претендентов. И после этого безоговорочно приз присудили нашим землякам.



Дело в том, что в одной домашней игре все с тем же «Асмаралом» «Луч» проигрывал дважды. Случилось это во Владивостоке на стадионе «Динамо». Соперник первым открыл счет – 0:1. «Тигры» отыгрались – 1:1. Москвичи вновь вышли вперед – 1:2. «Желто-синие» опять сравняли счет – 2:2. А за несколько минут до финального свистка хозяева забили победный гол – 3:2. Выходит, что «Луч» отыгрывался дважды, а поэтому именно он заслужил ценный российский трофей в ноябре 1993 года.



Приз 25-летней давности представлял собой миниатюру Царь-пушки в Кремле. Только вместо ядер под пушкой пирамидкой были сложены футбольные мячи, три внизу и один сверху. Достойное завершение выступления в высшей лиге.



И прекрасный пример для нынешнего «Луча»: биться на поле нужно до последних сил и до последней минуты матча. Чтобы и дальше создавать историю родной команды.

Автор: Николай КУТЕНКИХ