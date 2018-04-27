Одна гусеница здесь, другая – там Кинопремьеры недели: от героических танкистов до слезливой мелодрамы

На большие экраны приморской столицы выходит отечественный патриотический блокбастер «Танки», в котором расскажут о легендарном Т-34 и первом его испытании.

Также в прокате фильм ужасов «Правда или действие», где современная молодежь станет жертвой очередного кровожадного ханжи, которому только и дел, что докопаться до чьих-либо секретов. За ним следует мультфильм «Смешарики. Дежавю», в котором друзья по традиции оправдают свое название – будут круглыми и смешными. Также на экранах фэнтезийная мелодрама «Привидение», где у бесплотного духа проявится вполне плотский интерес.



«Танки» (12+)

На пороге войны с фашистской Германией инженер Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол... Герои прошли череду опасных приключений, и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков команде удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.



«Правда или действие» (16+)

Обычная игра «Правда или действие» превращается в жестокую гонку со смертью, когда к процессу подключается нечто сверхъестественное. Стоит только кому-то из участников соврать или не выполнить положенное действие, как его уже ждет расправа. Кто в итоге сможет выйти победителем в жестокой игре?



«Смешарики. Дежавю» (6+)

Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча – он обращается в агентство «Дежавю», которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени. Но из-за несоблюдения условий договора всех смешариков раскидывает во времени, а Крошу придется собирать друзей по разным эпохам в компании своего второго «я» – повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного парадокса.



«Привидение» (16+)

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро – это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ