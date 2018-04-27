Из Японии – с любовью. Через 10 лет Она совсем рядом с нами – всего лишь на том берегу моря. Такая загадочная и притягательная – Страна восходящего солнца. И если ты побывал в Японии хотя бы один раз, то остаешься очарованным ею навсегда… Доказательство тому – фотовыставка Михаила Павина «На том берегу Японского моря – 2», открывшаяся в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж». Фотографии, представленные на выставке, были сделаны Михаилом 10 лет назад в Ниигате.

Руководитель «Артэтажа» Александр Городний представил публике автора работ и отметил, что уже долгие годы сотрудничает с ним и восхищается его работами, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.



Здесь можно, например, увидеть снимки, на которых изображена 300-летняя японская усадьба. Фотографии передают уют, тишину и спокойствие японской провинции. Как отмечает автор, за 300 лет в этой усадьбе ничего не изменилось, она сохранила свое историческое наследие и простоит еще столько же. Этим невозможно не восхищаться.



В другом зале «Артэтажа» прослеживается любовь автора к двухколесному транспорту и восхищение им. Идея посвятить целую экспозицию велосипедам возникла у Михаила после прогулок с японскими друзьями по окрестностям Ниигаты, где многие жители пересели на них с машин.



На открытие выставки пришел консул Японии во Владивостоке господин Кэйта Такаянаги и выразил слова благодарности организаторам за создание экспозиции, посвященной Стране восходящего солнца. Он также отметил, что отношения России и Японии набирают обороты и что в этом году во Владивостоке запланированы мероприятия, не уступающие по количеству и качеству Москве и Санкт-Петербургу.



Организаторы приглашают на выставку всех желающих. Время ее работы (Океанский проспект, 9): среда – пятница – с 10 до 19 часов, суббота, воскресенье – с 11 до 18 часов. Вход свободный.

Кстати

Также в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж» сегодня открылась выставка художников творческой группы «Владивосток».



Представлены работы Юрия Собченко, Виктора Шлихта, Виктора Федорова, Рюрика Тушкина, Валерия Ненаживина, Александра Пыркова, Федора Морозова и Владимира Самойлова из фондов «Артэтажа».

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН