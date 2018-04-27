Голоса приморских ветеранов покорили Китай Вот уже 15 лет участники хора «Содружество» два-три раза в неделю откладывают все домашние дела и отправляются петь в поселок Трудовое. Приезжают из Владивостока и Артема.

Все началось с того, что Валентина Теплякова случайно оказалась на праздновании 9 Мая в поселке Трудовое. На праздничный вечер собрали ветеранов войны и труда. Общались, пили чай, а потом запели.



Теплякова, по образованию хормейстер, тогда преподавала в детской школе искусств. Послушала их пение, подумала, что не стоит таким голосам пропадать, и предложила создать ветеранский хор. А через год они уже выступали с концертами.



– У нас очень хороший руководитель. Ей, конечно, с нами очень трудно, ведь мы все непрофессионалы. Но Валентина Ивановна любой голос поставит «в строку». Всегда добьется результата. И теперь даже мы уже знаем, что такое легато и аллегро, – улыбается Светлана Редкокаша.



Она в хоре уже 10 лет. Их коллектив – лауреат городских, краевых, а порой и международных фестивалей. Их всегда очень хорошо принимают зрители. А в Китае на их выступлении местные жители всегда им подпевают.



– Китайцы очень любят хоровое пение и русские народные песни, – вспоминает Светлана Редкокаша их триумфальное выступление в Поднебесной.



Людмила Шайдулина в хоре 11 лет. Пришла после службы в погранвойсках.



– Как зачем в хоре петь? – изумляет ее вопрос корреспондента «В». – Это наша жизнь.



Действительно, чем на пенсии на скамейке во дворе сидеть и косточки соседям перемывать, лучше осваивать певческое мастерство и срывать овации на концертных площадках.

Автор: Наталья ГРЕЧИНА