На кого надеяться театрам? Студенты, получив полную свободу, устроили безумное чаепитие

Во Владивостоке в Дальневосточном институте искусств прошел конкурс самостоятельных работ «Театральная надежда» памяти заслуженного деятеля искусств Сергея Гришко.

– Наш конкурс уже много лет проводится на регулярной основе, он учрежден институтом искусств, и в жюри мы приглашаем как именитых театральных мастеров, так и начинающих актеров, еще недавно бывших студентами, – пояснил председатель Приморского отделения Союза театральных деятелей народный артист России Владимир Сергияков. – В этом году в жюри конкурса – профессор народный артист России Александр Славский, режиссер Уссурийского театра драмы Станислав Мальцев, декан театрального факультета заслуженный артист России Александр Запорожец, театровед Нина Шульгина, завкафедрой сценической речи Галина Бакшеева, главный режиссер театра ТОФ Роман Колотухин, актриса театра молодежи Юлия Орышечко, актриса театра имени Горького лауреат премии «Театральная надежда – 2012» Александра Аубекерова.



«Театральная надежда» – это конкурс, в котором студентам – будущим актерам и режиссерам – дается самая настоящая свобода. Им самим нужно выбрать отрывки из произведений классической и современной драматургии длительностью 15–20 минут, составить сценарий, раздать роли, срежиссировать мини-постановку, продумать костюмы и декорации.



– Мы даем студентам свободу, даем возможность показать, как они чувствуют материал. Никто из педагогов никогда в процесс их творчества в данном случае не вмешивается, ничего не показывает и не подсказывает, – говорит Александр Славский. – Мы даже тему всегда даем свободную – берите тот материал, который вам интересен.

Бывает, и не раз, что меня такие показы удивляют. В хорошем смысле.



– Такие конкурсы очень важны, именно с их помощью студенты могут проявить свои творческие желания, стремления, – говорит Станислав Мальцев. – Замечу, что очень часто именно на «Театральной надежде» мастеров курса ждут сюрпризы, ведь часто они видят студента как бы под одним углом зрения, в одном амплуа, а ребята мечтают сыграть Гамлета или Джульетту… И конкурс дает такую возможность – попробовать и убедить самого себя и своих мастеров, что ты можешь играть и нехарактерные для тебя роли. В этих же конкурсах кто-то пробует себя в режиссуре, и это тоже очень важно – вовремя понять, есть ли в тебе такие задатки.



В свое время я с восторгом участвовал в «Театральной надежде». Правда, тогда это был просто конкурс самостоятельных работ, ведь замечательный мастер, имя которого смотр носит сейчас, Сергей Гришко был жив и сам судил наши творения. Судя по сегодняшним показам, у театрального мира Приморья есть те, на кого стоит надеяться.



Все участники конкурса получили дипломы, а лауреаты в каждой номинации – еще и награды. А вот Александр Славский, профессор, заведующий кафедрой мастерства актера, и Владимир Сергияков, председатель Приморского регионального отделения СТД, решили пока что сохранить интригу. Каждый из них имеет право по итогам «Театральной надежды» вручить свой специальный приз. Кому именно – узнаем на церемонии награждения, которая ориентировочно пройдет в мае.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ