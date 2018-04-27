А ты сможешь обеспечить себе пенсию? Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что помимо государственного пенсионного обеспечения граждане должны сами заботиться об обеспечении себя в старости.

Чиновник считает, что благоразумные люди должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать их после выхода на пенсию. Министр отметил, что подобные механизмы работают в других странах. Но возникают сомнения, может ли работать такая схема в России в данный момент.



Сейчас работодатель ежемесячно отчисляет в Пенсионный фонд 22 процента от заработка сотрудников. Шесть процентов из этой суммы формируют накопительную часть будущей пенсии человека. Силуанов предлагает россиянам помимо этого делать еще и самостоятельные накопления, которые будут аккумулироваться на вкладах в системе индивидуального пенсионного капитала, которую планируют запустить в стране в ближайшее время. Но при этом главный финансист страны не озвучивает цифры: много ли россиян смогут безболезненно для бюджета семьи откладывать на пенсию.



По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения (сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и инфляции) сокращаются четвертый год подряд, а каждый третий россиянин получает меньше 15 тысяч рублей в месяц.



При таких доходах условного россиянина есть ли возможность делать самостоятельные пенсионные накопления? Наш условный молодой человек получил образование и устроился на работу. Обычно зарплата начинающих специалистов ниже, чем у их более опытных коллег. Жизнь не стоит на месте. Наш молодой человек влюбляется, женится, и теперь уже они вдвоем с женой задумываются о приобретении собственного жилья. Для того чтобы получить ипотеку, необходим первоначальный взнос – молодая семья все свободные средства откладывает в счет будущей квартиры. А затем на погашение ипотеки будет уходить половина общего бюджета супругов.



А когда у пары появляется ребенок, расходы могут буквально поставить семью на грань нищеты. И это не придуманный ужастик: по данным Минтруда, в 2017 году 60 процентов бедных россиян – семьи с маленькими детьми. Медицинское обслуживание, образование будут съедать большую часть бюджета даже с подросшими отпрысками. Получается, что у нашего молодого человека «свободные» деньги будут появляться уже после того, как его дети получат образование и сами начнут работать, а ему самому будет почти 50 лет. Но хватит ли тогда времени, чтобы отложить на достойную пенсию?

Автор: Карина ПОЗДНЯК