Обрезать по правилам Хотите обновить зеленые насаждения в своем дворе? Действуйте строго по закону

Озеленение дворов, обрезка деревьев и кустарников – традиционные мероприятия санитарного двухмесячника во Владивостоке.

Какие кусты можно обрезать без разрешения, как получить разрешение и что грозит за самовольную обрезку и вырубку – обо всем об этом рассказал на недавних занятиях муниципальной школы «Управдом» главный специалист управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Игорь Юрченко.



По данным организаторов школы «Управдом», сегодня в краевом центре вырубается в 10 раз больше зеленых насаждений, чем высаживается. И это со всеми разрешительными процедурами. Представляете, как ухудшится ситуация, если граждане начнут резать ветки стихийно? Поэтому так важно знать правовые нормы и придерживаться закона, приводя свои придомовые скверики в порядок.



В частности, для того чтобы обновить деревья и кустарники на своей придомовой территории (обрезать чересчур разросшуюся сирень или обрезать ветки дерева, барабанящие к вам в окно), необходимо получить специальное разрешение на снос зеленых насаждений (более известный в народе как порубочный талон).



Хочешь срезать ветку – созывай собрание



Если возникла необходимость в обрезке или вырубке дерева, жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию или в ТСЖ. А уже те подготовят пакет документов в администрацию города для получения разрешения.



Очень важно: чтобы не было дрязг и конфликтов среди соседей по поводу вырубки (обрезки) деревьев и кустарников (для кого-то куст под окном – источник аллергии, а кто-то без него свою жизнь не мыслит), собственники должны принимать решение сообща, так как придомовая территория – это их общее имущество. Любому из соседей придется подчиниться решению большинства. Поэтому к заявлению об обрезке кустарника необходимо приложить протокол собрания, в котором отражен вердикт жителей дома.



– В заявлении непременно укажите контактный телефон кого-нибудь из жильцов, который мог бы объяснить приехавшим на место специалистам, где и какая обрезка (вырубка) нужна, – советует Игорь Юрченко.



Дальше начинается работа УК или ТСЖ. Управляющие организации часто ждут, когда в их жилом фонде накопится несколько таких заявлений, чтобы решить вопрос обрезки и вырубки деревьев сразу на всех проблемных участках. Поэтому в заявлении попросите указать сроки выполнения таких работ именно по вашему дому. УК обязана дать ответ в течение 10 дней.



Если солнца не хватает



В каких случаях чаще всего жильцы требуют обрезку деревьев?



Например, если кусты и деревья высажены и растут не по санитарным правилам и нормам. Закрывают окна первых этажей – это уже основание для получения разрешения, поскольку нарушаются нормы освещения. Или растут слишком близко от стен здания, тем самым разрушая фундамент. К слову, лишь вашего субъективного мнения о том, что в вашей квартире не хватает света, будет недостаточно. В этом случае к заявлению об обрезке необходимо приложить протокол обследования квартиры. Такие процедуры проводит Роспотребнадзор.



Или если ветка или дерево представляет угрозу безопасности жителей либо создает какую-либо аварийную ситуацию. Есть, правда, тут кое-какие нюансы. Если авария уже случилась (дерево рухнуло, ветка сломалась), то можно ликвидировать последствия без согласований и бесплатно.



Если речь идет о предаварийной ситуации, то условия стандартные: запрос – разрешение – обрезка (вырубка). Дело в том, что неспециалисту трудно оценить степень опасности.



К слову, если вы решили сорвать (или аккуратно срезать) несколько веток сирени или черемухи с дерева, которое когда-то сами и посадили, то имейте в виду, что это тоже считается обрезкой и без предварительного специального разрешения карается штрафом. Более того, правила эти действуют и в отношении деревьев и кустарников, растущих на собственном приусадебном участке (если живете в частном доме).



– Таким образом вы наносите ущерб дереву или кустарнику, поскольку не учтены особенности насаждения. Можно срезать ветви таким образом, что само дерево будет уничтожено, – поясняет Игорь Юрченко. – И не надейтесь, что контроль здесь не такой тщательный, как, например, во дворе многоквартирного дома, где каждая бабулька на страже закона. У нас очень бдительные граждане.



Впрочем, и здесь есть исключения. Например, существующее законодательство позволяет подстригать без разрешительных документов живую изгородь, обнадежил слушателей спикер.



Сажать – не рубить!



А вот для высадки разрешения не требуется. И действительно, о какой бумажной волоките может идти речь, если, по данным горзеленхоза, даже при профессиональном уходе до 20 процентов саженцев не приживаются. Тем не менее, если вы занимаетесь озеленением придомовой территории многоквартирного дома, стоит учесть следующее:



– высаживайте деревья на расстоянии не ближе пяти метров от стен дома, иначе впоследствии их крона закроет ваши окна, а корни будут разрушать фундамент,



– определите охранные зоны своих инженерных сетей: не дай бог какая-нибудь авария, тогда, чтобы добраться до коммуникаций, посадки придется выкорчевывать.



Распространенный вопрос среди слушателей: где брать саженцы для озеленения наших дворов? Почему-то большинство из нас все еще уверены, что это задача либо УК, либо города. Так вот, от управляющей компании можно ожидать только их доставку. Оплачивать покупку саженцев придется из своего кошелька. А вот где их покупать – за этой информацией можно обратиться в УК. Питомники, как правило, снабжают их списками саженцев, которые можно купить по достаточно приемлемой для граждан цене и которые предназначены именно для высадки на придомовых территориях.



Можно ли привозить саженцы с дачи? По закону на территории Владивостока любая пересадка деревьев допускается только с разрешения управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города.



Цена вопроса



Разумеется, получение разрешения на снос зеленых насаждений, как и любая другая услуга, имеет свою стоимость вне зависимости от причины обрезки (пред-аварийная ли это ситуация или нарушение СанПиНа).



– В стоимость входят выезд специалиста на место и оформление документов. Конкретно компенсационная стоимость берется в том случае, когда очищается территория под строительство здания или прокладку сетей. Многоквартирному дому получение разрешения обходится приблизительно в 1000 рублей. И эта сумма не зависит от того, один куст вы планируете подстригать или все, что растут в вашем дворе. Поэтому лучше делать комплексный запрос на обрезку, – советует специалист.



Имеет свою цену и непосредственно работа – вырубка или обрезка. Цены на такие услуги колеблются в зависимости от толщины и тяжести дерева, условий вырубки. Так, серьезная обрезка кроны тополя или даже его вырубка обойдется в 8–10 тысяч рублей. Не станет дешевле и выборочная обрезка. Цена увеличится за счет аренды спецтехники – вышки, самосвала и т.д.



Если дерево может зацепить электросети или при падении нанести ущерб окружающим строениям и имуществу, то стоимость работ увеличится в разы.



Никто, конечно, контролировать процесс вырубки или обрезки не будет (если речь идет о том, доверить эту задачу кому-нибудь из жильцов или нанять специалистов), но, согласно рекомендациям, работу должны проводить квалифицированные специалисты, имеющие соответствующие навыки, подготовку, страховочные приспособления и необходимый инвентарь. Как правило, деньги на оплату работы подрядчика управляющие организации берут из средств, которые жильцы вносят по статье «содержание жилья».



Если кто-то решит сэкономить время и деньги и без долгих процедур самостоятельно спилить дерево, это обернется серьезным наказанием – штрафом в виде пятикратного размера компенсационной стоимости, которая в этом случае будет учитываться даже для придомовых территорий. Допустим, компенсационная стоимость конкретного дерева 3000 рублей. Значит, штраф за обрезанные без разрешения ветки составит 15 тысяч рублей.



Напомним, что школа «Управдом» организована администрацией города Владивостока для того, чтобы научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве.

Справка «В»

Высота кустарника, растущего во дворе многоквартирного дома, не должна превышать нижнего края оконного проема помещения первого этажа.



Расстояние от стен здания до ствола дерева должно быть не менее 5 метров, для кустарника – 1,5 метра.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО