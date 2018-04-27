На форуме выберут направления морских круизов из Владивостока Иностранные круизные лайнеры зайдут в Приморье 25 раз в 2018 году, что на 10 больше, чем в 2017-м. Об этом сообщил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков в ходе брифинга, посвященного подготовке к IV Тихоокеанскому туристскому форуму, который пройдет с 17 по 20 мая.

Одним из главных событий в программе мероприятия станет пленарное заседание, на котором обсудят развитие морского туризма, уточнили в пресс-службе края. Как ожидается, в нем примут участие спикеры из Китая, Кореи, Австралии, руководители компаний – туроператоров стран АТР.



Генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий Нагорный отметил, что крупный оператор морских круизных перево-зок Royal Caribbean Cruises планирует начать заходы крупнотоннажных круизных судов во Владивосток с сентября 2019 года. Сейчас идет подготовка причала.



Также на туристском форуме планируется обсудить вопросы создания дальневосточной круизной линии.



– Мы рассматриваем несколько направлений. Первое – северное – должно соединить Приморье и Сахалинскую область. Второе – из зимы в лето – свяжет Владивосток с теплыми портами Южной Кореи и Японии. Эти и другие интересные предложения мы презентуем в ходе пленарного заседания, – отметил Константин Шестаков.



Напомним, что Тихоокеанский туристский форум пройдет с 17 по 20 мая 2018 года на площадке Дальневосточного федерального университета. 17, 18 и 19 мая в кампусе вуза состоятся мероприятия деловой программы. 18, 19 и 20 мая будет работать туристская выставка PITE, а 19 и 20 мая на Университетской набережной всех жителей и гостей Владивостока соберет городской праздник «День путешественника».



Еще одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show. Одним из самых зрелищных событий выставки станет любительская регата «Гонка под парусом», которая объединит гостей ТТФ-2018 и всех любителей яхтенного отдыха на Дальнем Востоке.

Автор: Отдел новостей «В»