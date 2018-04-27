С побережья вывезли 85 тонн нефтепродуктов Завершается очистка побережья Амурского залива в районе Океанской от разлива нефтепродуктов.

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» вывезло с побережья уже более 85 тонн загрязненного нефтью грунта, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.



На прибрежной полосе в районе улицы Лянчихинской работают экскаватор, погрузчик, самосвалы и бригада рабочих. Площадь очистки на данный момент составляет более 2500 квадратных метров.



Напомним, что специалисты зафиксировали следы разлива нефтепродуктов на побережье в районе станции Океанской. Участок находится в пользовании ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России, поэтому мэрия Владивостока направила официальное письмо в ведомство с просьбой принять необходимые меры по очистке от нанесенных нефтепродуктов прибрежной территории. Кроме того, обращения были направлены в полицию, военную и природоохранную прокуратуру. Не дожидаясь принятия мер ответственными лицами, муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» приступило к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Автор: Отдел новостей «В »