Как стать волонтером Дня Победы? Во Владивостоке продолжается набор добровольцев, желающих помочь в организации Дня Победы, сообщили в пресс-службе мэрии.

В ряды волонтеров Победы принимают всех желающих старше 14 лет, сам набор продлится до 30 апреля. Тем, кто хочет принять участие в проведении мероприятий Дня Победы во Владивостоке, необходимо:



– подать заявку в произвольной форме на e-mail info@mrc-vlad.ru (волонтерский корпус муниципального Молодежного ресурсного центра), где следует указать свои Ф.И.О., дату рождения, контактный телефон;



– прийти на инструктаж.



Дата обучения работе волонтеров будет озвучена сотрудниками МРЦ немного позже.



Дополнительная информация по телефону 222-22-94.



– Добровольцам предстоит помогать в формировании колонны «Бессмертного полка», раздавать георгиевские ленточки и создавать праздничное настроение, – поясняет начальник отдела по реализации проектов и программ управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.



– Бессмертный полк стал неотъемлемой частью парада Победы с 2013 года. С каждым годом к нему присоединяется все больше горожан, – отмечает Андрей Волков, руководитель муниципального штаба волонтеров Победы во Владивостоке, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр». – Только в прошлом году по центральным улицам города прошло более 35 тысяч человек с портретами своих близких и родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Приглашаем волонтеров помочь нам в организации этого важного события.

Автор: Отдел новостей «В»