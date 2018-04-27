Занятия по радиоэлектронике поддержали грантом Школьников Владивостока от 8 до 12 лет приглашают на бесплатные занятия по радиоэлектронике, организатором которых выступила общественная организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие» при поддержке администрации краевого центра.

– Обучение будет проходить в помещении социальной мастерской, расположенной на проспекте 100 лет Владивостоку, 128а. Уже закуплено все необходимое для обучения оборудование, – отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.



Приобретение техники для занятий школьников и обустройство рабочих мест стало возможным благодаря финансовой поддержке администрации Владивостока. Общественная организация «Милосердие» в этом году стала победителем конкурса социальных проектов и получила денежный грант на его реализацию, уточнили в пресс-службе мэрии.



– В нашем городе есть несколько кружков по радиоэлектронике, но они платные, стоимость одного занятия в среднем составляет 300 рублей. К сожалению, не во всех семьях есть возможность оплачивать такие уроки. Мы намерены обучать ребят бесплатно. Планируется, что в кружке будут заниматься и дети с ограниченными возможностями здоровья, – отметил Эдуард Ахтырцев, руководитель общественной организации инвалидов «Милосердие».



Занятия стартуют уже 5 мая. Тем, кто хочет посещать кружок по радиоэлектронике, советуют поторопиться и записаться на занятия заранее.



Уточнить все интересующие вопросы можно по телефону 290-00-66.

Автор: Отдел новостей «В»