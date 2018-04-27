Новые детсады появятся в разных районах города Во Владивостоке сформирован график выдачи путевок в детские сады.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, их получат юные горожане, рожденные преимущественно в 2015 году, зарегистрированные в очереди, а также дети из семей льготных категорий. Для получения путевки родителям нужно будет обратиться в управление образования по своему району, предъявив паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Выдача путевок начнется 14 мая и продлится до 19 июня.



Напомним, что в этом году во Владивостоке начнется строительство пяти новых детских садов. Дополнительными местами в дошкольных учреждениях будут обеспечены более тысячи малышей приморской столицы в возрасте от полутора до шести лет. Планируется, что строительные работы начнутся уже в третьем квартале 2018 года.



Самый большой детский сад на 350 мест будет реконструирован на улице Постышева, 7а. Еще один – на 240 мест – построят в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвертым дошкольным учреждением в самом молодом жилом районе города. Новый детский сад появится и во Фрунзенском районе на улице Станюковича, 31а. Проектом предполагается семь групп на 150 детей. Детский сад на 230 мест планируют построить на улице Маковского, 157а. Здесь появятся четыре младшие группы для детей от 2 до 4 лет, две средние и две старшие, а также четыре подготовительные группы. Пятым станет детский сад на ул. Тихвинской, 3 в Первомайском районе. Небольшой, но современный и комфортный, он примет в свои стены 120 воспитанников.



Проектная документация по всем пяти детским садам готова, в настоящее время специалисты актуализируют стоимость строительно-монтажных работ и готовятся к проведению аукционов, сообщили в Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

Автор: Отдел новостей «В»