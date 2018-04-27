Пригородные поезда переходят на праздничный график Все электрички Приморья 29, 30 апреля, 1, 2 и 9 мая повезут жителей и гостей края на дачные участки и в гости к родственникам и друзьям по праздничному расписанию.

В эти дни на краевых маршрутах будут работать электропоезда, курсирующие ежедневно и в праздники (выходные), – 51 рейс в день, сообщили в пресс-службе ОАО «Экспресс Приморья».



Кроме того, увеличится количество вагонов на самых популярных маршрутах в Раздольное, Кипарисово, Ружино, Спасск-Дальний, Партизанск и обратно.



28 апреля в связи с переносом выходного дня пригородные поезда Приморья курсируют по графику рабочего дня.

Автор: Отдел новостей «В»