АТБ назначили временную администрацию Банк России возложил функции временной администрации Азиатско-Тихоокеанского банка на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

При этом банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки – мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Центробанка.



– Банк России принял решение о начале мер по финансовому оздоровлению значимого для регионов Дальнего Востока и Сибири Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), – комментирует ситуацию заместитель председателя Банка России Василий Поздышев. – Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками – как физическими, так и юридическими лицами.



В настоящее время в АТБ работает временная администрация Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, основными задачами которой является обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств и проведение его докапитализации в кратчайшие сроки.



Как отмечает агентство экономической информации «Прайм», Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным Центробанка, АТБ занимает 60-е место по величине активов среди российских банков. Накануне сообщалось, что АТБ из-за обновления программного обеспечения временно приостановил открытие новых вкладов.

Автор: Отдел новостей «В»