На Прапорщика Комарова отремонтируют пешеходные зоны На ул. Прапорщика Комарова – на участке от пересечения с ул. Пограничной до ул. Алеутской – начался ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

На объекте выставлено ограждение, рабочие приступили к демонтажу дорожного и тротуарного бортового камня и старого асфальтобетонного покрытия тротуара.



Отметим, что ремонт ул. Прапорщика Комарова будет выполнен на участках от ул. Пограничной до ул. Алеутской и от Океанского проспекта до ул. Уборевича. Строители отремонтируют пешеходные зоны и уложат новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части.



Как уже писал «В», в 2018 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке приведут в нормативное состояние десять участков городских улиц, отремонтируют более 12 километров дорог.

Автор: Отдел новостей «В»