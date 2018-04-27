Урок Победы провел подполковник Патриотическая встреча накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в клубе «Антресоль». Ее участниками стали студенты владивостокского морского рыбопромышленного колледжа Дальрыбвтуза.

Мероприятие прошло по инициативе сотрудников муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр», работающего при администрации Владивостока и совета ветеранов приморской полиции при поддержке Общественного совета краевого УМВД РФ.



– Хочется, чтобы молодежь знала героев, которые подарили нам жизнь, брала с них пример. Для меня День Победы – это подвиг всей нашей страны. Мы выиграли трудную войну. В каждой семье есть близкие, не вернувшиеся с той войны. Мой дед Александр Ядах, пулеметчик, погиб в Сталинградской битве. Он, как и миллионы других советских людей, спасал от фашизма не только свою страну, но и весь мир, – начал встречу Виктор Гусев, ветеран органов внутренних дел подполковник милиции в отставке, сообщили в пресс-службе мэрии.



Он не только рассказал студентам о значимых событиях 1941–1945 годов, но и цитировал тематические литературные произведения, чтобы ребята лучше могли понять и почувствовать, какой ценой досталась нам Победа.



Отметим, что это второй по счету в этом году урок мужества и истории, который проводил Виктор Гусев. В феврале он встречался с молодежью и рассказывал об особенностях несения службы в неспокойных регионах нашей страны, куда сотрудники полиции отправляются в многомесячные служебные командировки для борьбы с бандитами и террористами.

Автор: Отдел новости «В»