Мемориалу памяти пограничников обновят облицовку С мемориального ансамбля памяти пограничников во Владивостоке снята старая поврежденная облицовка, очищены и оштукатурены поверхности стен, стелы и постамента.

В ближайшее время рабочие начнут укладывать здесь новую облицовочную плитку, сообщили в пресс-службе мэрии. Подрядчику поручено использовать кляммеры из нержавеющей стали. Это наиболее прочный, надежный и долговечный вид крепежа для установки тяжелых фасадных элементов, обшивочных материалов и элементов кровельных систем.

Помимо этого, подрядчик разберет старое основание мемориального комплекса и уложит на цементно-песчаный слой новую гранитную брусчатку. Заменит старые бортовые гранитные камни на новые. На лестницах у памятника сделает гранитные ступени на бетонном основании. Будет отремонтирована облицовка подпорной стены вдоль дороги.



Также во Владивостоке ведутся реставрационные работы по сохранению памятников. В конце апреля специалисты почистят и помоют монумент борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, бюст маршала Василия Блюхера, памятники Героям Советского Союза Дмитрию Карбышеву, Олегу Кошевому и другие монументы. Такие работы ведутся ежегодно. Специалисты используют химический и механический методы. Сначала при помощи специального водного моющего состава точечно удаляются загрязнения, а затем производится помывка всего монумента – грязь удаляется струей воды с помощью специального оборудования.

Автор: Отдел новостей «В»