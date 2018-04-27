Более 3 тысяч компаний пригласят на Морской салон во Владивостоке В столице Приморья стартовала официальная пригласительная компания на Международный дальневосточный морской салон, сообщили в пресс-службе региона.

В администрации края обсудили ход подготовки Морского салона – 2018, который пройдет 25-28 июля.



На сегодня уже определена ключевая тематика деловой программы выставки – речь пойдет о гражданском судостроении, сотрудничестве России и азиатских стран в сфере кораблестроения и военного судоремонта, о разработке и привлечении в РФ новых технологий портового и гидротехнического строительства, снабжении и обслуживании флота и шельфовых проектов, развитии портовой инфраструктуры Дальнего Востока.



– Минпромторг разослал приглашения на Морской салон уже более 1700 организациям, совместно с МИД – в дипломатические представительства иностранных государств в Москве. А сейчас началась масштабная рассылка более трех тысяч приглашений российским и иностранным компаниям со стороны фонда «Росконгресс». Официальный сайт салона представят на согласование оргкомитету в ближайшие дни, после утверждения он сразу же начнет свою работу. На нем будет представлена возможность зарегистрироваться всем участникам, – отметил руководитель подразделения фонда «Росконгресс» во Владивостоке Максим Яковенко.



Врио губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что желающих приехать на Морской салон в Приморье очень много.



– Мне говорят о своем интересе к Морскому салону различные компании из Европы, включая те, которые хотят во Владивостоке открыть свои производства. Мы ведь для того и проводим это мероприятие, чтобы они здесь работали. В крае строится мощная судоверфь, поэтому нам нужно все: от пружинок до канатов, иллюминаторов, движков и судовой мебели, форменной одежды, спасательных кругов. На выставке мы должны быть завалены всевозможной продукцией, – заявил Андрей Тарасенко.

Основной площадкой первого во Владивостоке Морского салона выступит кампус Дальневосточного федерального университета.



– Общая выставочная площадь – 1200 квадратных метров. На сегодняшний день 75 % площади уже распределено между застройщиками, – отметил Максим Яковенко.



Глава Приморского края подчеркнул, что одной площадки для проведения мероприятия такого масштаба недостаточно, тем более учитывая его специфику.



– Если мы говорим о Морском салоне, важно подобрать соответствующую площадку, чтобы поставить корабли, задействовать парусники. А иначе зачем было выбирать морской город? Возле моря – договоримся с верфями – поставим выставочные шатры. Первая выставка – это действительно важное событие для края, и у нас осталось три месяца, чтобы к нему подготовиться, – обратился к организаторам салона Андрей Тарасенко.



Напомним, что проведение Международного дальневосточного морского салона приурочено во Владивостоке к празднованию Дня Военного-морского флота. Для жителей и гостей города подготовят насыщенную культурную программу.

Автор: Отдел новостей «В»