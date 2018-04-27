Идеальное место для налаживания отношений Посол США верит, что разрядка может начаться с Владивостока

На этой неделе Дальний Восток России впервые посетил чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Мид Хантсман. И остался в полном восторге от жителей Владивостока и панорамных видов города.

В столицу Приморья он сумел попасть лишь со второй попытки. Напомним, осенью 2017 года, только-только вручив свои верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, Джон Хантсман уже пытался совершить ознакомительную поездку на Дальний Восток. Но в итоге ему и сопровождающим лицам пришлось сдавать билеты на самолет – в последний момент руководители Приморья и Сахалина, а также представители российских силовых структур в регионе отказались от встречи из-за плотного графика своей работы.



В минувший вторник гость совершил ознакомительную поездку по городу, посетил кампус ДВФУ и Приморский океанариум, встретился с российскими участниками американских ознакомительных программ и местными музыкантами, прокатился на фуникулере, сфотографировался на фоне Русского и Золотого мостов, полюбовался здешними красотами с видовых площадок, попробовал морские деликатесы в рыбном ресторане.



Вечером дипломат дал пресс-конференцию в здании генерального консульства США во Владивостоке. В самом начале встречи господин посол рассказал о целях своего визита.



– Мне приятно оказаться во Владивостоке, он напоминает мне город моего детства – Сан-Франциско. Я впервые на Дальнем Востоке России. Долгое время жил неподалеку от этих мест – в Китае, на Тайване, в Сингапуре. Так что хорошо знаком с Юго-Восточной Азией. Цель моего визита проста: познакомиться с консульским округом, за который отвечает дипломатическая миссия во Владивостоке. Этот округ самый большой в мире по площади, но не по населению.



Я уже провел встречи с представителями различных сфер. Каждый раз, когда встречаюсь с простыми людьми, убеждаюсь в том, что между россиянами и американцами гораздо больше общего, чем различного.



Столица Приморья является точкой пересечения множества путей – как торговых, так и политических. Кроме того, город считается важным центром в Северо-Восточной Азии. Между прочим, в ближайшем будущем четверть всемирного ВВП будет зависеть именно от этого региона.



Затем Джон Хантсман предложил собравшимся журналистам задавать ему вопросы. Модератор пресс-конференции и пресс-атташе американского посольства в Москве Андреа Калан предложила первый вопрос задать корреспонденту «В».



Разрядка возможна и необходима



– Осенью 1974 года во Владивостоке побывал президент США Джералд Форд, ему наш город очень понравился. Тот визит был связан с наступлением разрядки между двумя сверхдержавами. Насколько вам понравилась столица Приморья и могли бы вы стать посланцем новой разрядки в отношениях между Америкой и Россией?

– Президент Джералд Форд был из тех, кто поддерживал законность и порядок. К сожалению, его правление не было длинным (около трех лет. – Прим. авт.). Он вступил в эту должность после непростого предыдущего президента (досрочно ушедшего в отставку Ричарда Никсона. – Прим. авт.). Его основной задачей было нести стабильность миру. С этой стратегической целью он посетил Владивосток. Процесс разрядки зависел в первую очередь от политической воли глав государств. Результатом переговоров стали соглашения о контроле над вооружением. В конечном счете были подписаны Хельсинкские соглашения в 1975 году. Мне кажется, этого невозможно было бы достигнуть без договоренностей во Владивостоке.



Президент Дональд Трамп не раз, с первого дня говорил о том, что стремится к тому, чтобы взаимоотношения между нашими странами были эффективными. Он хочет лично взаимодействовать с президентом Владимиром Путиным. Это можно также называть стремлением к разрядке, к более здоровым отношениям между нашими странами. И мой президент весьма искренен в этом желании: чтобы отношения между нашими странами были предсказуемыми, стабильными и крепкими. К тому же стремится и президент Владимир Путин. В день, когда я вручал ему свои верительные грамоты, он заявил, что нам необходимо улучшать взаимоотношения. Несмотря на взлеты и падения в отношениях наших государств, я надеюсь, что этот год мы завершим на более высокой ноте, чем начинали.



Когда президент США Джералд Форд и генсек КПСС Леонид Брежнев в 1974 году встречались во Владивостоке, обстановка была не легче, чем сейчас. Но тем не менее им удалось достичь результата. Я уверен, что и в существующей обстановке мы этого добьемся. Владивосток для этого является идеальным местом.



Противостояние на дипломатическом уровне



– В последние годы имеются проблемы с визовым режимом. Не ожидается ли его ужесточение или упрощение?



– Я реалист и работаю с тем, что есть. Самым большим препятствием в работе, с которым мы столкнулись, стало сокращение численности диппредставительств. За последние несколько месяцев мы сократили численность дипломатов почти на 800 человек. В августе прошлого года и несколько недель назад были крупные высылки дипломатов. В общем численность сократилась на 70 %. Если бы речь шла о бизнесе, это означало бы, что предприятие не может дальше вести дела и объявляет себя банкротом. Но нам приходится даже в таких сложных условиях работать и выполнять свои функции.



При этом буквально недавно мы ввели в эксплуатацию современное здание консульства в Москве. Там 25 или 26 окон для визовых собеседований. Но у нас недостаточно сотрудников, чтобы их заполнить. При этом по количеству виз за прошлый год и по тенденции, которая наметилась за четыре месяца текущего года, у нас количество выданных виз примерно одинаково. Перед нами, конечно, стоят серьезные проблемы, и часто мы получаем жалобы от российских граждан. Но мы планируем этот год завершить с теми же показателями, что и прошлый.



– Вы отметили, что пришлось сократить много американских дипломатических работников. При этом закрыты российские консульства в Сан-Франциско и в Сиэтле, высланы российские дипломаты. Как скоро, на ваш взгляд, может прекратиться эта война на дипломатическом фронте и когда мы можем ожидать восстановления отношений хотя бы в прежнем объеме?



– Для вас не будет новостью, что посол России в США Анатолий Антонов – мой друг и у нас есть своя «система сигналов», которой мы обмениваемся. Он также делится со мной своей озабоченностью. Но при этом господину Антонову не пришлось сократить практически 800 человек из своего дипперсонала. Нам приходится в этих условиях менять приоритеты, сокращать ключевые функции. Я надеюсь, что эта ситуация временная и что в результате дипломатических усилий нашим странам удастся достичь хороших результатов и восстановить основные функции на поддерживание двусторонних отношений.



Мировые точки напряжения



– Вызывают ли у вас обеспокоенность планы поставок в Сирию российских систем С-300?



– Мы стремимся снизить вероятность конфликта в Сирии и хотели бы поскорее перейти к процессу урегулирования единой Сирии. Нам бы хотелось, чтобы это проходило в рамках мирных переговоров в Женеве под мандатом ООН. Это главный приоритет. Необходимо также задуматься, как в этих рамках снизить риски возникновения и расширения насилия, с тем чтобы избавить Сирию от всех террористических элементов. В этом заинтересованы как США, так и Россия.



Но надо понять, какие шаги нам предпринять, чтобы воплотить в жизнь резолюцию Совбеза ООН о будущем Сирии. Это подразумевает конституционную реформу, возвращение беженцев, чтобы диаспора могла принять участие в голосовании. И снизить риск насилия, чтобы была воссоздана безопасная обстановка. Это потребует усилий со стороны России, США и других стран, которые участвуют в урегулировании.



– Мир ожидает встречи американского президента с руководителем нашего ближайшего соседа КНДР Ким Чен Ыном. Обсуждаются разные места для переговоров. Чаще мелькают четыре: Пекин, Улан-Батор, Пханмунджом и Владивосток. Является ли ваш визит возможностью изучить одну из предполагаемых точек встречи?



– Не стоит искать иные причины моего визита кроме тех, что я официально заявил.



Что касается официальной встречи, то я бы хотел, чтобы это заявление сделал Белый дом. Встреча президента Дональда Трампа с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном станет первой в истории. Как видите, уже возможность этой встречи привела к тому, что северокорейская сторона объявила о приостановке ракетной программы (напомним, президент РФ Владимир Путин всегда предлагал решать такие вопросы за столом переговоров. – Прим. авт.). Такое еще полгода назад невозможно было себе представить. Когда президент Барак Обама передавал, уходя с должности, полномочия президенту Дональду Трампу, важным был вопрос, связанный с ядерной программой Северной Кореи. Последние события показывают, что дело движется не к войне, а к тому, что КНДР примет мудрое решение и прекратит ядерные испытания. Это в конечном счете может привести к денуклеаризации Корейского полуострова. И принесет положительный экономический эффект для всего региона Северо-Восточной Азии.



– Планируете ли вы встретиться с командующим ТОФ? И какие вопросы в сфере безопасности хотели бы обсудить?



– В рамках этого визита я не планирую проводить такие встречи. Но ранее встречался с начальником генштаба генералом армии Валерием Герасимовым, с министром обороны Сергеем Шойгу. Мы обсуждали ряд вопросов, включая борьбу с терроризмом, каналы связи по предотвращению конфликтов, которые весьма эффективно работали еще две недели назад. Текущий визит я рассматриваю как менее официальный и направленный на встречу и знакомство с представителями различных слоев общества.



Улетел, но обещал вернуться



Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Хантсман находился во Владивостоке 24 и 25 апреля. В завершение визита еще раз восхитился красотой Владивостока и пообещал вернуться сюда вновь.



В среду он вылетел на Сахалин, где встретился с американскими гражданами, работающими в совместных проектах по добыче нефти и газа на шельфе острова.

Справка «В»

Джон Мид Хантсман американский государственный деятель, политик, миллиардер. Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации с 3 октября 2017 года. Был губернатором штата Юта (2005–2009 годы), послом США в Сингапуре (1992–1993) и в Китае (2009–2011).

Автор: Николай КУТЕНКИХ