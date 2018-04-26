В мастерскую приглашает критик «Литературная мастерская критика» – так называется вечер, который пройдет в Приморской краевой библиотеке имени Горького 27 апреля.

Вечер будет посвящен 40-летию творческой деятельности Александра Лобычева – литературного критика, галериста, искусствоведа, лауреата дальневосточной премии имени Матвеевых, сообщила Нина Иванцова, заведующая отделом краеведческой библиографии библиотеки.



40 лет Александр Лобычев отдал литературной и художественной жизни Приморья и Дальнего Востока. Эти годы вобрали в себя учебу на филологическом факультете ДВГУ, работу редактором в Дальневосточном книжном издательстве, главным редактором в первом независимом издательстве «Уссури», обозревателем на радио VBC, преподавателем в ДВГУ. Несколько лет Александр был арт-директором популярной в городе галереи PORTMAY. В 2007 году он выпустил книгу литературной критики «На краю русской речи», в 2013-м – двухтомник «Шествие с Востока», посвященный литературе и искусству Дальнего Востока и русского зарубежья.



В течение многих лет он возглавляет жюри литературного конкурса «Лучшая книга» ежегодной выставки «Печатный двор».



В вечере примут участие Александр Колесов, редактор Тихоокеанского альманаха «Рубеж», Ольга Зотова, искусствовед, Наталья Милянчук, преподаватель ДВФУ, Сергей Черкасов, художник, Наталья Кузьмина, директор выставки-ярмарки «Печатный двор», поэты – Юрий Кабанков, Раиса Мороз. Вход на вечер свободный. Начало в 17 часов.

Автор: Отдел новостей «В»