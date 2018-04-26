Скрытые чувства открывает художник В галерее «Арка» проходит персональная выставка «Скрытые чувства» художника Сергея Хода.

– Все скрывают свои чувства, – уверен куратор выставки искусствовед Горазда Лунекова. – Потому что когда открываешься, то либо ты, либо тебя могут ранить. И люди надевают маски, броню и изображают из себя толстокожего носорога. Но погладь его, приласкай, и окажется, что он совершенно другой.



Представленные на выставке работы – это некое обнажение души, и в первую очередь самого художника, но одновременно и зрителя, обладающего душой.



Сюжетный смысл произведений Сергея Хода не придуман, а рождается в самом процессе создания поверхности холста. В его картинах есть некое мерцание слов, подспудно где-то спрятанных, словно впаянных в холст и затаенно подталкивающих к чему-то, становясь предлогом, чтобы в человеке произошло нечто и он стал лучше.

Автор: Отдел новостей «В»