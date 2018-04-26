От керамики до золота Для чего художнику морские ежи? Ответ на этот, казалось бы, странный вопрос каждый может найти на выставке декоративно-прикладного искусства, что работает в залах Приморского отделения Союза художников России. Там же можно, кстати, узнать, зачем на ключницу вешать камбалу, как поставить букет в маяк, отразиться в витраже и почему от тигра на слоновой кости просто глаз не отвести...

– Эта выставка проходит в рамках 80-летнего юбилея Приморского отделения Союза художников РФ, – пояснила куратор Ольга Зотова. – На ней представлен широчайший спектр произведений: керамика, фарфор, художественный текстиль, изделия косторезного промысла, витраж, мозаика, горячие эмали, произведения ювелирного искусства, декоративные панно в технике маркетри, скульптура из дерева – и это я перечислила далеко не все…



Секция декоративно-прикладного искусства появилась в Приморском отделении Союза художников России в 1978 году. Она объединила художников из Владивостока, Артема, Находки, поселка Кавалерово. В связи с открытием ковровой фабрики и фарфорового завода в Артеме, фабрики сувениров и фарфорового завода во Владивостоке, завода художественной керамики в Спасске-Дальнем в Приморский край приехали молодые, активные художники, окончившие творческие вузы в самых разных городах бывшего СССР – от Москвы и Одессы до Ленинграда и Иркутска… Ольга Калюжная, Татьяна Матюхина, Виктор Косенко и многие другие мастера составили основу современной школы декоративно-прикладного искусства в нашем крае.



– Увы, сегодня многие из них ушли из жизни. Да и предприятий, которые выпускали продукцию, дающую возможность воплощения творческих замыслов, больше нет, – говорит Ольга Зотова. – Тем не менее эстафету приняли более молодые художники, работающие в разных видах: Игорь Обухов, Мария Снигарь, Мария Ламзина и другие, от кого зависит сегодняшнее лицо этой области искусства. И это лицо обладает своей уникальностью и самобытностью – в его чертах видны мотивы побережья, природы нашего края, образы городов Приморья.



По замыслу организаторов выставки, на ней представлена ретроспектива, позволяющая увидеть декоративно-прикладное искусство в развитии. Этот замысел обусловлен огромным интересом, с которым зрители приняли выставки, организованные в залах Союза художников в 2016-2017 годах – горячих эмалей и художественного текстиля. В нынешней выставке представлено более 100 произведений.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ