«Приморочка» заявила о серебряных претензиях «Приморочка» провела последние выездные матчи в чемпионате России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А». Наши землячки в Сибири одержали две подряд победы над командой «Тюмень-ТюмГУ».

Тюменские волейболистки в нынешнем сезоне звезд с неба не хватали и на излете турнира остались в группе середнячков. А вот владивостокские спортсменки претендуют на медали. Они уже как минимум гарантировали себе бронзу. Поэтому в борьбе за серебро чемпионата 2017/2018 им были нужны очки на выезде. И нашим девушкам удалось выполнить намеченное.



В первом гостевом матче местная «Тюмень-ТюмГУ» была обыграна со счетом 0:3.



По-настоящему нейтрализовать соперника «Приморочке» удалось во второй половине стартовой партии. В одном игровом эпизоде на отметке 9:13 гостьи сумели заработать сразу 12 очков против 2 у сибирячек. В итоге вышло 11:25.



Во второй партии «Тюмень» наконец-то нашла свою игру и две трети сета шла в роли номинального лидера. Однако в концовке вновь уступила инициативу волейболисткам Владивостока – 25:22.



В заключительном отрезке матча равная борьба опять продолжалась только до второго технического перерыва. Однако финишный рывок не оставил студенткам ни малейшего шанса – 17:25.



Повторный поединок в Тюмени мог бы стать точной копией предыдущей игры, но в третьем сете сибирячки уперлись и дали бой владивостокским спортсменкам.



В стартовом сете была равная борьба, соперницы по очереди вырывались вперед. А концовку «Приморочка» прошла почти без потерь очков и выиграла с разницей в девять очков – 16:25.



Во второй партии «Тюмень» тоже первоначально шла в лидерах, но в середине сета «Приморочка» в очередной раз перехватила инициативу. Студентки большими усилиями приблизились к сетболу, но большего достичь не смогли – 22:25.



В двух играх сибирячкам удалось взять вверх лишь в одном сете. В третьей партии «Приморочка» шла в роли догоняющей. В концовке этого игрового отрезка она могла сравнять счет и выйти вперед, но четыре очка подряд позволили хозяйкам площадки выиграть – 25:22.



Наши землячки далее не стали затягивать поединок и в четвертом сете вынесли соперниц – 25:17.



– Несмотря на турнирное положение, «Тюмень» – сильная команда. Из-за череды травм в середине сезона студентки недобрали «гарантированные» очки, но к концу чемпионата все игроки «Тюмень-ТюмГУ» восстановились, – подвел итог выездной серии исполняющий обязанности главного тренера команды Александр Щурин. – Поэтому мы уже играли против сильной команды. У сибирячек это были последние домашние игры в сезоне, и команда хотела хорошо выступить перед своими болельщиками. А мы играли на победу. Девочки очень хотели выиграть, действовали на эмоциях, и это нам мешало. Но сделали ряд замен, позволивших успокоиться и добыть победу, которая должна привести нас к серебряным медалям.



По итогам двух матчей «Приморочка» заработала шесть очков и в настоящее время уверенно держится на втором месте в турнирной таблице. У команды остались только домашние поединки с «Тулицей» из Тулы. Даже одна победа на тай-брейке в двух оставшихся матчах гарантирует нашим девушкам звание вице-чемпионов России. Это более чем возможно.



На первом месте к очередному чемпионскому титулу стремится «Северянка» из Череповца. За бронзу разгорелась нешуточная борьба между командами «ЮЗГУ-Атом» и «Липецк-Индезит». У спортсменок из Курска шансов больше.

Автор: Николай КУТЕНКИХ