Интригу сохранили до конца матча «Спартак-Приморье» выиграл второй матч в полуфинальной серии чемпионата России по баскетболу в первой лиге (суперлиге) у клуба ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Свердловской области. Причем на сей раз спартаковцы победили уральских «металлургов» с большим преимуществом – 94:79.

На повторный поединок в минувший понедельник на площадку «Олимпийца» во Владивостоке «красно-белые» вышли максимально собранными. Права на осечку у них уже не было. Матч выдался очень упорным. Достаточно сказать, что в первой и третьей четвертях соперники набирали равное количество очков. А общая победа над «металлургами» хоть и ковалась всю игру, но была достигнута уже под занавес встречи.



На стартовый отрыв гостей в четыре очка «Спартак» ответил более убедительными десятью очками. Спортсмены ТЕМПа напряглись и до конца 10-минутки успели один раз выйти вперед. Однако атакующий защитник легионер «красно-белых» Дэррел Митчелл сотоварищи сумели отыграть пять очков и к перерыву сравняли счет – 18:18.



Во второй партии наши земляки постепенно вышли вперед. Были неудержимы под чужим щитом наши защитники Игорь Смыгин, Виктор Заряжко и нападающий Артем Бутянковс. В отличие от субботнего матча приморским баскетболистам стали лучше удаваться и броски с дальней дистанции. Поэтому к большому перерыву на табло засветились цифры 42:36 в пользу дальневосточников.



Третья четверть оказалась самой напряженной. Обе команды по очереди забивали друг другу мячи с дальних дистанций и с ближних подступов при стопроцентной реализации штрафных бросков. Отрыв в шесть очков не изменился – 66:60.



Интрига сохранялась практически до самого конца матча. Заключительный отрезок метким попаданием издалека открыл Андрей Матеюнас. Гости предприняли рывок и заработали восемь безответных очков, что позволило уральцам сократить отставание до минимума – 73:72. Оставалось играть еще 7 минут, и наши легионеры Артем Бутянковс и Дэррел Митчелл вновь оторвались уже на семь очков. Команда из Ревды в очередной раз сокращает счет и оставляет гостям шансы на вторую победу. И тут за дело взялся Игорь Смыгин. Он не только забил дальний мяч, но и реализовал штрафной бросок за допущенный гостями фол. Дальнейшие попытки уральцев играть с нарушениями правил и быстро атаковать смысла не имели. Инициатива полностью перешла к хозяевам паркета, в результате она привела лишь к увеличению в счете – отрыв от соперника составил 15 очков.



Заслуженная, хоть и тяжелая победа была достигнута сплоченной командной игрой, которую украсило индивидуальное мастерство лидеров «Спартака».



– Хочу сказать спасибо своим игрокам за этот матч, – отметил волевые качества подопечных главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич на итоговой пресс-конференции. – Баскетболисты Владивостока боролись до конца, понимая, насколько важна эта игра, чтобы продлить серию. И, конечно, спасибо нашим болельщикам. В такой тяжелой игре их поддержка очень нам помогла, особенно в концовке, благодаря чему случился перелом в игре. Каждый спортсмен, выходя на площадку, старался делать хоть что-то для победы, внести свой маленький вклад, и это привело нас к успеху. После первого поражения команда была не в духе, но мы собрались и отдали все силы для победы.



Итак, счет в серии 1:1. Следующие две игры состоятся в Ревде 26 и 28 апреля. Если для выявления победителя потребуется пятый матч, то он пройдет во Владивостоке 1 мая.

Автор: Николай КУТЕНКИХ