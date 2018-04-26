Лучшие идеи новогоднего оформления города отметят призом В администрации Владивостока продолжается прием заявок на участие в конкурсе новогоднего оформления «Новогодний калейдоскоп», сообщили в пресс-службе мэрии.

Лучший проект будет использован для оформления краевой столицы к празднованию Нового, 2019 года и Рождества. Направлять свои работы до 10 июня могут все желающие жители и организации города.



Участникам конкурса предлагают разработать новогоднее оформление центральной площади с размещением главной праздничной ели и новогоднего городка, горки, тематических выставок-продаж, а также оформление мест установки районных елок и территорий парков и скверов города.



Конкурсная комиссия, в состав которой войдут художники, дизайнеры, архитекторы, представители общественных организаций, творческих союзов, администрации Владивостока и думы города, определит победителя по следующим критериям: художественно-эстетический замысел, оригинальность композиции, уровень художественного и технического исполнения, реальная возможность осуществления проекта в материалах и соответствие конкурсной работы новогодней тематике.



Лучшие работы рассмотрит организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий во Владивостоке как вариант новогоднего оформления. Кроме того, победитель конкурса получит благодарственное письмо администрации краевой столицы и ценный приз на общегородском новогоднем празднике 31 декабря 2018 года на центральной площади.



Участники конкурса могут направлять свои заявки, презентации и пояснительные записки к своим работам до 10 июня в управление культуры по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 30 (тел. 2-614-405) или на электронную почту festival@vlc.ru.

Автор: Отдел новостей «В»