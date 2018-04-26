В учреждениях образования запланирован масштабный ремонт В краевом центре выделено 440 миллионов рублей на подготовку к новому учебному году школ, детсадов и учреждений дополнительного образования, сообщили в пресс-службе мэрии.

Одна часть этих средств пойдет на ремонт, другая – на организацию безопасности. Подробности предстоящих работ обсудили специалисты администрации города на заседании, посвященном подготовке муниципальных учреждений образования к новому учебному году.



Большое внимание уделят пожарной безопасности детей. В 162 учреждениях образования отремонтируют автоматические пожарные сигнализации (АПС), в 24 – закупят новые. Во многих садах и школах будут отремонтированы наружные лестницы и эвакуационные выходы. В нескольких установят аварийное освещение. Также в этом году все учреждения образования доукомплектуют камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками.



В 17 школах и садах запланирована замена противопожарных дверей, в пяти установят новое ограждение. Ремонт фасадов в этом году запланирован в двух школах и двух детских садах. Кровлю отремонтируют во Дворце детского творчества, Техническом лицее, детском саду № 78 и в школе № 8 (здесь ремонт уже завершается). В девяти учреждениях образования появятся новые пластиковые окна, в четырех отремонтируют спортзалы, в пяти – пищеблоки.



Отдельный фронт работ предстоит по благоустройству территорий возле школ и садов. Так, запланированы асфальтирование, установка новых дорожных знаков «Дети» и «Въезд запрещен», а также обновление пешеходных переходов и искусственных неровностей. В частности, такие работы планируются возле школ № 23, 69, 80, Технического лицея и детского сада № 29. Новую универсальную спортплощадку установят возле школы № 71. Возле школ № 57, 79 и гимназии № 2 отремонтируют хоккейные коробки и футбольные поля.



Большинство запланированных работ пройдет в летнее время, чтобы ремонт не мешал образовательному процессу.



Напомним, что в состав межведомственной комиссии входят специалисты городской администрации, Роспотребнадзора, сотрудники МЧС и полиции, представители профсоюзных организаций. Именно они общими усилиями и будут готовить образовательные учреждения к учебному процессу и контролировать, чтобы подготовка шла с соблюдением всех норм. Основную часть работы, как и в предыдущие годы, проведут специалисты управления образования администрации Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»