На улицах Можайской, Новожилова и Зои Космодемьянской привлекли к ответственности незаконных торговцев Во Владивостоке на торговцев, реализующих продукцию в неустановленных местах и без подтверждающих качество товара документов, составили протоколы об административных правонарушениях.

Теперь недобросовестным предпринимателям придется заплатить штрафы, отметили в пресс-службе мэрии.



«На заседании административной комиссии, которое состоялось 24 апреля, были рассмотрены три материала по незаконной торговле. Правонарушители привлечены к ответственности, им назначены штрафы», – рассказали в АТУ Первомайского района.



Торговля овощами, фруктами, продуктами питания и другими товарами велась на улице Можайской, 5, Новожилова, 37 и Зои Космодемьянской, 16.



Отметим, что сотрудники административно-территориальных управлений всех районов краевого центра ежедневно выходят в рейды и привлекают к административной ответственности нарушителей. В их числе граждане, предприятия и организации различных форм собственности, которые ведут незаконную торговлю, складируют мусор в неустановленных местах, паркуют автотранспорт на газонах и т. д.

Автор: Отдел новостей «В»