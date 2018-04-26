Места под парковки в центре города готовят к аукциону Три площадки под будущие многоярусные парковки во Владивостоке будут выставлены на торги в рамках концессионных соглашений. Сейчас специалисты готовят конкурсную документацию, сообщили в пресс-службе мэрии.

По условиям концессии парковки появятся за счет средств инвестора-концессионера, который затем будет эксплуатировать их в рамках заключенного концессионного соглашения и в соответствии с действующим законодательством.



Предпринимателям и инвесторам предлагают три земельных участка – на ул. Октябрьской, 20, ул. Верхнепортовой, 6 (район ж/д вокзала) и ул. Адмирала Фокина, 23. К каждому земельному участку разработаны проекты. Предприниматель может использовать их либо предложить свои варианты. Так, многоуровневая парковка на Октябрьской вмещает 214 машин, на Адмирала Фокина – 141, а на Верхнепортовой – 240.



Напомним, что решение о строительстве закреплено соответствующим постановлением администрации города. Инвесторы могут направлять свои предложения по созданию парковок на условиях концессионных соглашений с эскизными проектами в адрес администрации Владивостока: Океанский проспект, 20.

Автор: Отдел новостей «В»