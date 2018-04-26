Во Владивостоке обновляют дорожную разметку Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступили к нанесению дорожной разметки на городских магистралях. Сплошные и прерывистые горизонтальные линии, а также желто-белые зебры наносят краской со световозвращающими элементами.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на проезжей части улиц Светланской, Лазо, Уборевича, в Светланском переулке уже появилась разметка прерывистой и сплошной линиями, а также двойной сплошной. Кроме того, в целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения травматизма начались работы по обновлению зебры.



В этом году дорожникам предстоит нанести во Владивостоке более 420 километров осевых линий дорожной разметки, а также более 15 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии.



Ранее глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу уделить особое внимание качеству нанесения дорожной разметки.



«Задача-минимум – добиться того, чтобы дорожная разметка наносилась не чаще одного раза в год и при этом держалась на дорогах. Особое внимание необходимо уделить качеству материалов и соблюдению технологии. Задача-максимум – переход на термопластик – это качественный, практичный и долговечный материал, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании», – подчеркнул Виталий Веркеенко.



По поручению главы города муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» протестировало машину для нанесения дорожной разметки термопластиком Borum после ремонта. Испытания успешно прошли на минувшей неделе, специалисты нанесли зебру из термопластика на улице Снеговой.



Напомним, что во Владивостоке продолжается санитарный двухмесячник. Во всех районах города проводятся работы по благоустройству. Ежедневно на улицах города работает порядка 80 единиц спецтехники и более 200 дорожных рабочих МБУ «Содержание городских территорий». На очистке проезжей части, тротуаров, лестниц, остановочных карманов и склонов во всех районах города трудятся бригады рабочих, а на улицы Владивостока вышла спецтехника для механизированной очистки дорог. Кроме того, проводится помывка лееров, остановочных павильонов и тротуаров, замена и обслуживание дорожных знаков, уборка скверов и парков, высадка деревьев и кустарников, а также подготовка клумб к высадке цветов.

Автор: Отдел новостей «В»