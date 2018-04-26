«Берегу здоровья» добавят велосипедную дорожку Велосипедная и пешеходная дорожка будет создана во Владивостоке, сообщили в пресс-службе мэрии.

Беспрепятственно проехать вдоль моря на двухколесном транспорте от спорткомплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного можно будет за 10 минут.



– Наша общественная инициатива услышана. Благодарим администрацию Владивостока и лично главу города Виталия Веркеенко за поддержку нашей идеи, – рассказал руководитель молодежного движения «Сам себе велосипед» Антон Савенко. – Несмотря на холмистый рельеф, в краевом центре много велосипедистов. Ежегодно в велопарадах участвует около 1000 человек, а в городе велолюбителей в 10 раз больше. Владивосток растет и развивается. Думаю, лет через 15 город будет нуждаться в безопасной велосипедной сети, и я рад, что начало этому уже положено. Нами была подготовлена петиция с просьбой предусмотреть велодорожку при проектировании «Берега здоровья», которая набрала свыше 800 голосов. И очень хорошо, что администрация Владивостока обращает внимание, поддерживает и реализовывает грамотные и понятные инициативы горожан.



По словам начальника отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Татьяны Шлеиной, в настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации объекта.



Отметим, что администрация Владивостока стала обладателем диплома регионального конкурса лучших практик реализации муниципальных программ «Формирование современной городской среды».



– Важно, что преобразования нашли отклик у горожан. Владивостокцы обсуждали проекты и их дальнейшую реализацию, – рассказала Татьяна Шлеина. – Надеемся, что жители краевого центра и дальше будут активно участвовать в благоустройстве своего города.



Всего в этом году в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды начнется благоустройство семи общественных пространств. Такую задачу поставил глава Владивостока, поручив по максимуму использовать возможности федеральной программы по формированию комфортной городской среды.



– Одни объекты получится благоустроить уже в этом году. Например, будет открыт общественный туалет на Спортивной Гавани. Начнется работа по созданию пешеходной и велодорожки в рамках проекта «Берег здоровья» от «Олимпийца» до мыса Кунгасного. Частично будут благоустроены территория в районе Дворца детского творчества, сквер Адмирала Невельского и А.С. Пушкина, – пояснили в управлении градостроительства и архитектуры. – По другим будут вестись подготовительные и документационные работы, которые являются важным этапом проведения качественного благоустройства территорий. В любом случае работа по всем семи объектам уже началась. Сейчас мы приступили к этапу подготовки проектно-сметной документации общественных территорий.



Обновление и совершенствование городской среды во Владивостоке, по мнению специалистов управления градостроительства и архитектуры, позволит повысить качество жизни горожан и будет способствовать туристической привлекательности города.

Автор: Отдел новостей «В»