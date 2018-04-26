Много енотов – это к счастью! Руководство организации выделит многодетной маме и ее семейству отдельное комфортабельное жилье. Это, конечно, шутка, но всего лишь отчасти: матерью-героиней стала молодая самка енота-полоскуна по кличке Ника из зоопарка «Чудесный».

Как сообщила пресс-служба зоопарка, мамочка-енот родила сразу семерых детенышей! Такое количество весьма редко для ее сородичей даже в дикой природе. В основном они производят на свет от двух до пяти малышей.



– Мы не могли предположить, что наша Ника принесет такое большое потомство, – заявила директор зоопарка «Чудесный» Екатерина Зотова. – Безусловно, это для нас огромная радость. Ну и повод для гордости за нашу молодую мамочку, что она смогла выносить и родить аж семь здоровых и крепких детенышей.



Ника оказалась ответственной родительницей и, несмотря на большой приплод, сразу же принялась оберегать своих малышей и дарить им материнское тепло. Всех енотиков Ника кормит сама. Ее малыши – шесть самцов и одна самка – родились здоровыми, хорошо прибавляют в весе, учатся передвигаться и начинают познавать окружающее пространство.



Совсем скоро маленькие еноты подрастут. Для них в зоопарке «Чудесный» будет организован собственный вольер.

Автор: Отдел новостей «В»