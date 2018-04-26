Перевальщикам угля пропишут экологические меры Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) с начала года подала в суд иски в отношении 11 стивидорных компаний Приморского края, специализирующихся на перевалке угля.

Чиновники требуют временно приостановить их деятельность, сообщил руководитель Тихоокеанского морского управления ведомства Альтаир Тюменев на совещании в администрации края, посвященном вопросам обеспечения благоприятных экологических условий в Находке, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региона.

Также сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в этом году проведено более 100 исследований, в 10 пробах выявлены несоответствия санитарно-гигиеническим нормам.



По словам врио руководителя управления Марины Поляковой, надзорные мероприятия проведены в отношении восьми стивидорных компаний.



В числе предложений, озвученных на совещании, – разработка единой санитарно-защитной зоны, а также подписание контрольно-надзорными органами и стивидорами дополнительного соглашения, в котором перечислены все мероприятия, необходимые к выполнению для снижения негативного эффекта на окружающую среду.



На совещании также выступил заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Василий Лавров. Транспортной прокуратуре президент РФ Владимир Путин ранее поручил провести проверки соответствия договоров аренды инфраструктуры морского порта Находка требованиям законодательства РФ в области санитарной, экологической безопасности и охраны окружающей среды, а также соблюдения сторонами своих обязательств.



– Из 12 компаний, осуществляющих перевалку угля в Находке, семь используют причалы, находящиеся в федеральной собственности. На прошлой неделе отправлены претензии пяти из шести арендаторов. Не будет реакции до 8 мая – последуют судебные разбирательства. Шестой получит претензию, если не исправит нарушение, – сказал Лавров.

Представители общественности, присутствующие на заседании, обратились с просьбой к руководителям контрольно-надзорных органов внимательнее относиться к жалобам от населения.

Автор: Отдел новостей «В»