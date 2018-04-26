В лесу стало особо опасно На территории всего Приморского края в связи с ухудшением пожарной обстановки введен особый противопожарный режим.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление подписано врио губернатора края Андреем Тарасенко. Документом предписано соответствующим службам организовать круглосуточное дежурство для сбора, обработки и обмена информацией о возникновении возможных чрезвычайных ситуаций, провести своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров, восстановить противопожарные минерализованные полосы.



Также запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, проведение в лесах, на землях лесного фонда и землях иных категорий любых огнеопасных работ.



Жителей и гостей Владивостока просят строго соблюдать предписанные правила противопожарной безопасности и воздержаться от посещения пригородных лесов до снятия данного режима.

Автор: Отдел новостей «В»