Как повяжешь ленту – береги ее Волонтеры приморской столицы подарят всем желающим свыше 35 тысяч символов памяти.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартует в приморской столице в следующую пятницу, 4 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.



– Акция во Владивостоке пройдет с 4 по 8 мая, – уточнил начальник отдела по реализации проектов и программ управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев. – Волонтеры нашего подведомственного учреждения «Молодежный ресурсный центр» будут раздавать георгиевские ленточки прохожим и рассказывать, как их правильно использовать. Волонтерские точки выдачи будут работать в торговых центрах «Клевер Хаус», «Черемушки», «Россиянка» и «Максим». Акция призвана подчеркнуть верность россиян памяти о Великой Отечественной войне и гордость за Победу.



Получить ленточку можно будет в этих торговых центрах с 12 до 19 часов.



Отметим, что в России существуют негласные правила ношения георгиевской ленты. Принято прикреплять важный символ к одежде (запрещено использовать поврежденные ленточки либо носить их ниже пояса). Правильнее всего размещать важный символ на лацкане пиджака.



Георгиевскую ленточку носят в знак уважения к воинам, сражавшимся за Победу в Великой Отечественной войне. С конца XVII века она была частью высшей армейской награды – ордена Святого Георгия, а в годы Великой Отечественной – ордена Славы.

Автор: Отдел новостей «В»