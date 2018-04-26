Масштабный ввоз заменили развитым автосервисом Бэушные иномарки создали целую индустрию обслуживания автомобилей в Приморье

Приморцы остаются верными японскому автопрому исключительно из экономических факторов: устраивает прежде всего соотношение цена – качество. Кроме того, привезти запчасти из соседней Японии много проще и быстрее, чем организовать их доставку из Центральной России. При этом автосервис в Приморье моментально подстраивается под нужды владельцев бэушных иномарок, учитывая все тренды авторынка.

Значительное повышение пошлин на ввоз иномарок в самом конце 2008 года привело к заметному их удорожанию. Но за десятилетие количество бэушных «Тойот», «Хонд», «Ниссанов», «Мицубиси» и «Сузуки» на дорогах Владивостока практически не уменьшилось. По данным «Автостата» за 2008 год, на каждую тысячу жителей Владивостока приходилось 566 машин. В 2018 году это число составило 540. В 2008 году по Владивостоку ездило 87 % японок. Сейчас это число стало меньше всего на 3 %.



Но все же есть характерные изменения, которые кардинально поменяли ситуацию с обслуживанием автомобилей в Приморье. Эксперты, с которыми общался корреспондент «В», в один голос утверждают, что именно после 2008 года стали формироваться и за последние годы укрепились новые тренды: приморцы перестали менять иномарки как перчатки и теперь покупают автомобили с расчетом на долгую совместную жизнь. Также в разы чаще ремонтируют машины.



– И это не связано с качеством авто, – заверили в сервисе «Твинкам». – Просто раньше у людей была возможность пригнать японку, отъездить на ней год-два, не заморачиваясь ремонтом и обслуживанием, и продать, взяв взамен свежую бэушную иномарку из Японии.



Слова коллеги подтверждают представители сервиса Hi-Tech. По словам коммерческого директора компании, до 2008 года люди часто меняли машины, не дожидаясь момента, когда требовалось вложить определенные средства на поддержание безопасного технического состояния, поэтому потребности в большом количестве сервисных центров не было.



– Сейчас для большинства автовладельцев актуальнее отремонтировать или предупредить какую-то поломку, чем бежать за новой машиной, – добавил топ-менеджер Hi-Tech.



– На мой взгляд, сегодня во Владивостоке рынок автосервисов переполнен, – добавил представитель автосервиса «Твинкам». – По моим оценкам, ремонтных мастерских в городе больше процентов на 40, чем реально нужно людям.

Меньше денег – больше сервисов



Один из собеседников «В» – Александр – организовал собственное дело: занимается ремонтом машин в арендованном гаражном боксе. По его словам, бурный рост автосервисов во Владивостоке начался именно после 2008 года.



– До этого людей не очень заботило техническое состояние машин: они не планировали ездить на них долго. После 2008-го стали пользоваться обходными путями ввоза праворульных машин в Россию: массово повезли так называемые конструкторы и распилы. Доставить-то не проблема, но эти части еще надо было на месте собрать в одну машину. Так и стали расти как грибы после дождя мастерские и сервисы, – объяснил механик.



С 2008 года ввоз праворульных автомобилей постепенно сокращался как из-за экономических кризисов в 2009-м и 2014-м, так и из-за разного рода поправок и нововведений типа «ЭРА-ГЛОНАСС», удорожающих иномарки.



– Запретили ввоз конструкторов, распилов и т.д. Цены стали для многих потребителей космическими, – продолжает Александр. – С каждым нововведением все меньшее количество людей могли позволить себе свежие машины. Стали дольше ездить на имеющихся, покупать японки со значительным пробегом по России. Еще одна тенденция – рост популярности европеек, причем как новых, так и бэушных. Сейчас немало приморцев пересели на левый руль.



Все эти причины в сумме и дают новых клиентов автосервисам и надежду на прибыль тем, кто планирует открыть свое дело в сфере автообслуживания.



– Машины в российских условиях быстрее теряют свои эксплуатационные свойства: состояние наших дорог, качество бензина и масел несравнимы с японскими. Чем старше машина, тем тщательнее надо за ней следить, чаще проверять ее состояние. А европейки и даже японки русской сборки – отдельная песня. Чаще всего они начинают сыпаться через год-два эксплуатации. Доставка запчастей к ним из центральных регионов страны долгая и дорогая. И далеко не каждый мастер возьмется за их ремонт, – говорил еще один автомеханик Николай.



Голь на выдумки хитра



Спад покупательских возможностей приморцев также заставил их, где можно, экономить на эксплуатации автомобилей. В том числе и на обслуживании. Потребительский тренд на сокращение расходов привел к созданию нового бизнеса: стали открываться авторемонтные мастерские самообслуживания. Успех предприятий доказал, что ремонтировать машину своими руками за небольшие деньги хотят многие. Одна из таких владивостокских компаний теперь продает франшизы в другие города.



– Эта идея выросла из нашего собственного опыта: многие сами в гаражах ремонтируют свои машины, а мы просто предлагаем то же самое, но в комфортных условиях, – пояснил суть частной инициативы представитель автосервиса самообслуживания.



Сервис представляет собой бокс, оборудованный подъемниками и всем необходимым оборудованием и инструментами. Одновременно там могут находиться 10 машин.



– В день бывает 10–20 человек, которые ремонтируют свои машины. В боксе всегда дежурит опытный механик, который проконсультирует и поможет, если возникнет необходимость, – объяснили в сервисе. – Люди приезжают с самыми разными проблемами: от замены масла до ремонта двигателей.



Технологии меняются, механики учатся



Кстати, на вопрос, с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы иномарок во Владивостоке, единого мнения среди механиков нет. Кто-то считает, что чаще всего обращаются за кузовными работами, а кто-то отмечает частоту поломок подвески. Другие представители сервисов делают упор не на поломки, а на профилактику – своевременную замену расходников: масел, фильтров, свечей и т.д.



Но есть еще один момент, где все автомеханики солидарны друг с другом: раньше, 10 лет назад, ремонтировать машины было гораздо проще.



– Сейчас все автоконцерны постоянно обновляют свои изделия, бесконечно усовершенствуют детали, узлы, агрегаты. Роботизируют системы управления автомобилем, с каждым годом все сложнее автоматика, электрика, – делится представитель Hi-Tech. – Ежегодный рестайлинг вынуждает постоянно отправлять наших мастеров на обучение.

Представители другого автосервиса отметили, что сегодня используется так называемый блочный ремонт, когда деталь не чинят, а меняют разом весь узел или агрегат.



– В современных машинах практически все детали и запчасти идут под замену. Раньше все можно было разобрать, починить и вернуть на место, – рассказали в сервисе. – Конечно, техническое развитие машин влияет на все сервисы, приходится подстраиваться, обучаться новому.



А как у них?



Корреспондент «В» решил сравнить ситуацию с возможностями покупки авто и автосервисами во Владивостоке и в средней полосе России. Например, в Туле.



Оказалось, что ситуация развивается по схожему сценарию.



– До 2008 года в Туле было принято покупать новые машины в салоне. Меняли ее (опять-таки на новую) уже спустя год-полтора. Сейчас люди ездят на авто подолгу, оттого увеличился и спрос на автосервисы: больше всего автомобилисты нуждаются в замене расходников, ремонте вышедших из строя деталей, – рассказал владелец автосервиса из Тулы Дмитрий Лобов.



Он больше 10 лет владеет автосервисом, обслуживающим дорогие иномарки: «БМВ», «Ауди», «Мерседес». Чаще всего, по словам мужчины, из строя выходит подвеска: не выдерживает российских дорог.



Напоследок Дмитрий развенчал миф о бесспорном качестве японских машин, в который свято верят приморцы.



– Никакой разницы не вижу: в Японии машина сделана или в России, Германии – детали и стандарты сборки одни и те же. Да и ломаются все одинаково, – уверен Дмитрий Лобов.

Автор: Анна МИРОНОВА , фото из архива «В»