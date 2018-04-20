Козловский поднял хоккей, теперь за футбол взялся Премьеры недели: от спортивной драмы про неудачливого тренера до японского фэнтези

Новая неделя принесла целую волну разноплановых кинокартин. Среди них и отечественная спортивная драма с Данилой Козловским, и комический триллер с Сэмом Уорнингтоном, и целых два фильма ужасов. О главных премьерах – в кратком обзоре «В».

«Тренер» (12+)



Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Спортивная драма с Данилой Козловским в главной роли, в которой сыгранный им герой в очередной раз превозмогает обстоятельства и делает невозможное под пафосную музыку. Отечественные картины научились не только снимать как в Голливуде, но и собирать столько же денег в прокате, что и американские суперблокбастеры.



«Титан» (16+)



Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества на планете Титан. Однако эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.

В главной роли снялся Сэм Уорингтон, известный по главным ролям в фильмах «Аватар» и «Гибель титанов».



«Третья волна зомби» (18+)



После вспышки вируса, обращающего людей в зомбиподобных тварей, врачи нашли лекарство. 75 процентов зараженных оказались восприимчивы к лечению, но после исцеления сохраняли память о своих зверствах. Правительство пытается вернуть исцеленных в общество, но не все население поддерживает эту идею.

Фильмы про зомби, которых стало так много, что зритель попросту начал уставать от однообразия, потихоньку перешагивают через жанр ужасов и робко ступают на землю драмы и мелодрамы. Надо сказать, что жанры эти не соседние и стоят далеко друг от друга. Оттого эти зомби-драмы выглядят весьма неуклюже, раскорячившись, словно изо всех сил стараясь не сесть внезапно на шпагат.



«Опасный бизнес» (18+)



Дерзкая длинноногая блондинка – она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой.



«Логово Монстра» (16+)



Двое парней, работая парковщиками у элитного ресторана, успешно обчищают дома богатых посетителей, пока те наслаждаются изысканной кухней. Но однажды, вломившись в чужой особняк, кроме роскошной добычи они обнаруживают истерзанную пленницу. Пытаясь спасти девушку, они сами все глубже попадают в западню жестокого монстра.



«Укрась прощальное утро цветами обещания» (12+)



Японское аниме. Красавица Макия – из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить ее народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нем заботиться…

Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу, и у беглецов возникают чувства друг к другу. Но Макия понимает, что Эриал – простой человек, а значит, он смертен…

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ