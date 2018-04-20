На сцене – надежда, вдохновение, талант Гала-концерт победителей социального проекта «Надежда. Вдохновение. Талант» состоится 25 апреля в 15 часов в Приморской филармонии.

Как рассказали организаторы конкурса – Приморский краевой центр народной культуры – он ежегодно проводится среди воспитанников детских домов, школ-интернатов для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



В марте и апреле проходили отборы в пяти городах края, лучшие номера примут участие в заключительном гала-концерте «Я талантлив!», а изделия ручной работы – в выставке декоративно-прикладного творчества. Участники гала-концерта покажут свое мастерство в различных видах искусства: вокальном, хореографическом, инструментальном. Зрителей ждет яркое, красочное и вместе с тем очень трогательное представление, которое уж точно не оставит равнодушным.



Вход на концерт свободный.

Автор: Отдел новостей «В»