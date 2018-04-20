И повсюду – рок-н-ролл В Приморском краевом центре народной культуры проходит фотовыставка, посвященная Всемирному дню рок-н-ролла, который отмечался 13 апреля. В этот день ровно 64 года назад Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший настолько популярным, что новый музыкальный жанр захватил все страны и континенты.

За долгие годы из рок-н-ролла возникло множество новых музыкальных направлений. Этот жанр любим и уважаем огромной армией поклонников по всему миру. А там, где есть музыканты, всегда есть и фотографы, скрупулезно собирающие лучшие моменты выступлений в эмоциональные и красочные фоторепортажи.



Фотографическая летопись приморского рок-н-ролла ведется с конца 80-х годов и по сей день. В фотовыставке «Все это рок-н-ролл» представлены снимки 13 приморских фотографов с различных мероприятий – от квартирников «только для своих» до тысячных опен-эйров, а также портреты известных приморских музыкантов и «закулисье». На фотографиях, как сообщили организаторы выставки, авторы намеренно не указывают год съемки, поскольку хотят подчеркнуть эмоциональность пойманных моментов, а не временной промежуток, в который они сделаны. Тем не менее знающий зритель легко узнает на снимках и время, и место, и вспомнит свое настроение во время этого концерта.

Выставка продлится до 26 апреля. Вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В »