Мистерия живописи Выставка одного из самых известных современных российских художников – Вячеслава Михайлова – открылась в залах Приморской картинной галереи на Алеутской, 12.

«Ретроспектива. Живопись, графика» – так называется выставка, и она дает зрителю действительно масштабное представление о творчестве большого мастера, художника, которого уже сегодня признают одним из лучших.



– Я всегда хотел, чтобы непонятен был путь делания картин, не было ощущения краски, а была поверхность, возникающая сама по себе, как в природе: кора дерева, лист. Меня привлекает мистерия самой живописи, формы, – говорит Вячеслав Михайлов. – Специфика моих работ – поверхность, без нее картина совсем не воспринимается. Мне не нравится, когда видна работа художника. Но если это концептуально, как, например, у Клода Моне, то движение кисти оправданно.



Работы Вячеслава Михайлова находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа, Всероссийского музея А.С. Пушкина, музея Людвига в Германии, Шанхайского музея изобразительных искусств и многих других государственных и частных коллекциях. На выставке, подготовленной совместно с галереей современного искусства «МАрт» (Санкт-Петербург), представлено более 40 работ, созданных в разные периоды творчества. Художник пишет преимущественно абстрактные картины, но это не мешает исследователям видеть в его искусстве подкупающую связь с художественной традицией.

Справка «В»

Вячеслав Михайлов родился в селе Азгир Ставропольского края. В конце 1970-х годов получил академическое образование при мастерской Евсея Моисеенко в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Там же окончил аспирантуру и в 1979 году стал членом Союза художников. Звание «Заслуженный художник России» получил в 1999 году.



Как рассказали организаторы выставки, метод работы Михайлова – постепенное наслоение левкаса (грунта, замешенного на животном жире и льняном масле. – Прим. ред.) и акрила на холст, пока картина не приобретет объем. Любовь к физически ощутимой форме видна и в рисунках художника, где на первый план выступает линия. Академическое образование, увлечение Рембрандтом, Сезанном, Беконом и Малевичем не помешали создать Вячеславу Михайлову собственный энергичный художественный язык, систему символов и аллегорий, за которыми всегда стоит четкая идея автора.



– Художник должен вторгаться в мир, как Бог, творить собственную форму, но не задирать при этом нос. Соревноваться с Богом – неверный путь. Я называю Богом солнце, холмы, реки, деревья... – делится Вячеслав Михайлов. – Когда смотришь на цветок или жука, то видишь совершенство природы и понимаешь: тебе к этой идеальности не приблизиться, не сделать такого, настолько форма сложная…

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН