Петушиные бои на футбольном поле Ближайший домашний поединок в чемпионате Футбольной национальной лиги с «Кубанью» 28 апреля во Владивостоке «Луч-Энергия» может провести без своих поклонников.

Контрольно-дисципли-нарный комитет Российского футбольного союза сейчас изучает возможности для наказания приморского клуба за некрасивый инцидент на последнем матче «желто-синих» в Воронеже.



Там один из «фанатов» клуба бросил на поле живого петуха. И метил этот якобы болельщик в главного тренера команды Александра Григоряна, сообщил корреспонденту «В» сотрудник «Луча», попросивший не называть его имени.



– Уже однозначно команду оштрафуют на 50 тысяч рублей, могут и зрителей не пустить на стадион, – предполагает он. – Мы провели собственное расследование. Выяснили, что это проделки бывшего жителя приморской столицы, ныне переехавшего на ПМЖ в Санкт-Петербург. Он и во Владивостоке не отличался корректностью. А сейчас почему-то совсем распоясался. На последних выездных матчах «Луча» скандировал оскорбительные выражения в адрес главного тренера команды. Местная полиция оштрафовала его на 500 рублей. А клуб заплатит в сто раз больше. Правоохранители обещают наложить запрет на посещение им матчей с участием «Луча», но кто будет контролировать? Мне кажется, что здесь не административное правонарушение, а уже уголовно наказуемое деяние. Ведь сейчас на мобильный телефон Григоряна поступают эсэмэски с угрозами и видеосюжеты оскорбительного содержания. Главный тренер «тигров» сказал, что намерен обратиться с заявлением к правоохранителям. А вот что касается запрета болельщикам клуба посещать ближайший домашний матч, то, считаю, это чересчур сурово. Наверное, было бы справедливо, чтобы фанаты сами объяснили «коллеге» правила поведения на трибунах. Хулиганские выходки дискредитируют сам статус болельщика.

Автор: Николай КУТЕНКИХ