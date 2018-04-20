«Луч» громил лидеров российского футбола и проигрывал аутсайдерам Через полторы недели единственный в Приморье профессиональный футбольный клуб «Луч-Энергия» отметит 60-летний юбилей. В течение всего апреля «В» рассказывал своим читателям об истории команды. В сегодняшнем номере редакция газеты завершает цикл публикаций о взлетах и падениях «желто-синих».

В сезоне 2006 года «Луч» выступал в высшей лиге. Причем выступал блестяще. Отлично играя на домашнем стадионе, команда добивалась ничьих с «Локомотивом», московским «Спартаком» и «Москвой». Она побеждала в поединках с середнячками и проиграла лишь «Зениту» и ЦСКА. Впервые в своей истории у владивостокцев был шанс квалифицироваться во второй раунд европейского Кубка Интертото-2007. В итоге, финишировав в дебютном для себя сезоне на седьмом месте, «Луч» добился наивысшего для себя результата в чемпионате страны, однако в еврокубки не попал.



В 2007 году приморцы заняли 14-е место, а главный тренер Сергей Павлов покинул команду. Одерживая крупные победы над действующим чемпионом – ЦСКА 4:0 и обладателем кубка – «Локомотивом» 3:0, «желто-синие» уверенно играли дома. Однако провалили все выездные поединки.



В межсезонье 2008 года «Луч» возглавил хорват Зоран Вулич. Череда поражений и сенсационный разгром 1:8 в Санкт-Петербурге заставили его покинуть клуб. Следующий наставник Семен Альтман не смог исправить положение, и после поражения от «Химок» «Луч» окончательно опустился на дно турнирной таблицы. Команда вылетела с последнего места в премьер-лиге в первый дивизион.



Сезон-2008 запомнился чехардой с тренерами – Беньяминас Зелькявичюс, Константин Емельянов и Франсиско Аркос. Задержался только Александр Побегалов. Под его началом «Луч» сохранил прописку в первом дивизионе ПФЛ благодаря неожиданным победам на финише над лидерами – «Анжи» и «Сибирью», а также «Амуром», «Сатурном» и «СКА-Энергией». Плюс к этому команда вышла в четвертьфинал Кубка России.



В сезоне 2011/12 «Луч» занял 17-е место и вылетел во второй дивизион. На следующий год в зоне «Восток» он выиграл золотые медали и вернулся в привычную для себя первую лигу.



В сезоне 2013/14 приморцы заняли восьмое место. Но впервые в своей истории наши земляки вышли в полуфинал розыгрыша Кубка России, обыграв «Рубин», «СКА-Энергию», «Томь» и уступив будущему обладателю кубка – «Ростову».



20 февраля 2014 года благодаря голу Шамиля Асильдарова «Луч-Энергия» обыграл московское «Торпедо» и стал обладателем Кубка ФНЛ.



Сезон ФНЛ 2014/15 приморцы завершили на 11-м месте.



На следующий год наш клуб выдал серию из 14 ничьих! И в итоге занял 15-е место.



По итогам сезона 2016/17 в ФНЛ команда с 42 очками финишировала на 16-м месте. Столько же баллов было у «Балтики» и «Сибири», но у них оказались лучше дополнительные показатели. Сохранить прописку в ФНЛ удалось благодаря тому, что клуб «Локомотив» из Читы, занявший первое место в зоне Восток ПФЛ, отказался от повышения в классе.



В нынешнем сезоне «желто-синие» вновь балансируют на грани попадания в зону вылета. Завершающие матчи турнира дадут ответ, сможет ли «Луч» остаться в первой лиге.

Автор: Николай КУТЕНКИХ