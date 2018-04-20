Владивосток откроет сезон большого дрифта на Дальнем Востоке Меньше двух недель остается до старта дрифт-сезона на Дальнем Востоке. Первые в этом году соревнования Российской дрифт-серии (РДС) пройдут на «Приморском кольце» уже 2 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.

Предстоящий, девятый по счету, сезон принесет массу сюрпризов болельщикам. Так, в географию РДС-Восток добавится еще один город, а этапы отныне будут проходить в один день – с утра одиночные, а после обеда парные заезды.



Об изменениях подробнее рассказал Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток.



– Поясните, что такое уровень РДС?



– Российская дрифт-серия – это всероссийские соревнования по дрифту. Это первые соревнования на территории страны, которые были организованы по правилам Российской автомобильной федерации, турнир, организованный легально и по всем требованиям, которые действовали на тот момент. Со своей стороны, тогда, еще девять лет назад, мы очень высоко подняли планку и с каждым годом стараемся ее повышать.



– Почему этапы РДС-Восток теперь будут проходить в один день?



– Так удобнее и для зрителей, и для участников. Болельщики к нам обращались с такой просьбой. Также часто слышим от дрифтеров, что пилот настроен на спортивный лад сегодня, на этой волне он хорошо откатал квалификацию. Потом запал пропадает, наступает перерыв, и на следующий день нужен новый настрой, новый источник энергии и эмоций. Получается, что и одиночные, и парные заезды в один день удобны всем. Посмотрим, как приживется такая концепция.



– Уже известно, что один из этапов в этом году пройдет в Благовещенске. Почему именно там?



– Идея не нова. Вообще, у нас есть долгосрочная стратегия проведения этапов серии в максимальном количестве городов Дальнего Востока России. Нас ограничивает в этом только наличие трасс, хороших асфальтированных площадок, чтобы организовать соревнования на должном уровне и предоставить необходимый сервис зрителям. Надеемся, что у нас все получится в Благовещенске, город давно ждал РДС-Восток. Более того, несколько пилотов РДС родом из Благовещенска – это Макар Черныш, Иван Канищев, Денис Носов. Их в Благовещенске знают, и РДС-Восток, уверен, будет хорошим, мощным событием для амурчан.



В перспективе рассматриваем и другие дальневосточные города – Находку, Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан. Если там площадка позволяет провести соревнования РДС-Восток, то, поверьте, мы это сделаем.



– Давайте поговорим о календаре этого года. В нем значится пять этапов, причем заключительный, пятый этап, впервые пройдет в Хабаровске…



– Хабаровск просил об этом не раз, вот оно и случилось. Восемь лет мы проводили финалы во Владивостоке, а девятый сезон завершим в Хабаровске, посмотрим, как это будет. Мы серия молодая, не боимся развиваться и экспериментировать. Но откроем сезон по традиции во Владивостоке – 2 мая, затем два этапа – в Хабаровске и Благовещенске, четвертый этап снова пройдет во Владивостоке – 14 июля, а уже 2 сентября финальные соревнования – в Хабаровске. Так что никто не будет обделен.



– За девять лет повысилась ли популярность Российской дрифт-серии среди жителей региона?



– Могу сказать, что слово «дрифт» знают больше людей. И аббревиатуру РДС сегодня узнают. Я помню, как мы девять лет назад приходили к представителям власти, бизнеса, рассказывали о проекте. Они переспрашивали: «Дрифт? А что это?» А мы отвечали: «Это такая техника прохождения поворотов, как драг-рейсинг, только вот так…» – и показывали змейку рукой. Это было сложно, потому что тогда драг-рейсинг многие знали, а про дрифт мало кто слышал, ну и про бренд РДС, естественно, тоже никто не знал. Позже дрифт стал ассоциироваться с чем-то негативным – лихачество, дорожное хулиганство. Я рад, что сегодня ситуация меняется, причем ощутимо.



– Сегодня на Дальнем Востоке большое количество соревнований. Как вы относитесь к конкуренции?



– Конкуренция – это всегда хорошо. Это в первую очередь наше развитие. Но мы больше всего всегда переживаем за качество проведения мероприятий. Человек может впервые прийти на дрифт, не на РДС, а на другое соревнование, и ему, например, не понравится. Это значит, что он больше никогда не придет на дрифт. Этого мы боимся, а больше, пожалуй, ничего.



– Вы говорили, что болельщики часто просят об одном, о другом… А как просят? Как вообще можно пробиться к организаторам и о чем-то попросить, рассказать?



– Болельщики часто подходят во время мероприятия. Была несколько лет назад такая история. Ко мне обратился молодой человек и сказал, что специально приехал на РДС-Восток со своей девушкой – намерен сделать ей предложение. Разумеется, его возлюбленная ничего не подозревала, а мы в условленный момент вызвали ее на трассу, где на глазах всех болельщиков, держа в руках огромный букет цветов и кольцо, парень сделал предложение. Девушка ответила «да», а в этот момент вокруг них нарезал круги кто-то из пилотов. Думаю, они запомнят этот момент! Сейчас о таком просят стабильно пару раз за сезон. Но, безусловно, львиная доля общения и обращений происходит благодаря соцсетям. Стараемся отслеживать, прислушиваться и что-то менять.

Автор: Евгений СИДОРОВ