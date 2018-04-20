Рододендрон начнется с субботника Саженцы рододендрона – официального природного символа Владивостока – высадят жители приморской столицы завтра, на общегородском субботнике. «Розовые деревья» появятся в нескольких скверах, уточнили в пресс-службе мэрии.

Так, рододендрон украсит сквер Веры и надежды (в районе ул. Овчинникова, 18–20), Курсантский сквер (в районе автобусной остановки «Молодежная»), сквер Дружбы (в районе остановки «Авангард») и другие общественные пространства приморской столицы.



– Владивосток – единственный город в России, имеющий природную символику, и этот символ – рододендрон, – отметил глава приморской столицы Виталий Веркеенко. – Красивейшее растение, и я хочу, чтобы его цветы украшали наш город.



Как отмечает руководитель отдела развития Ботанического сада-института ДВО РАН кандидат биологических наук Ирина Крестова, идея главы города высадить рододендрон на сопках Владивостока и вернуть природный символ в город – замечательна. Но осуществить ее можно будет только, если к этому приложат усилия не только администрация города, но и сами жители – будут «экологично» себя вести.



Администрация Владивостока обращается к жителям и гостям города с просьбой бережно относиться к высаженному рододендрону.



– Рододендрон неприхотлив, но ему нужны полив и время, чтобы укорениться на новом месте. И после того, как он приживется, к растению необходимо бережно относиться. Потому что рододендрон – не «антивандальное» растение, которое после слома легко отрастает. Рододендрон растет медленно и не очень хорошо переносит стрижку. Если у него выломать взрослые ветки, он будет долго восстанавливаться, – подчеркнула Ирина Крестова.



К участию в посадке саженцев рододендрона в скверах Владивостока приглашаются все желающие. При себе следует иметь инвентарь для субботника, а также соответствующую одежду и обувь.



Помимо рододендрона в этом году во Владивостоке высадят более 300 тысяч цветов, 3200 кустарников и 330 деревьев хвойных и лиственных пород. Приморскую столицу украсят березы, груши, рябины, каштаны, однолетние цветы – петунии, тагетесы, канны, фиалки, георгины, пеларгинии, львиный зев и бегонии, а также вечнозеленые хвойники – сосны, ели и лиственницы.



Сейчас бригады озеленителей муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ведут уход за зелеными насаждениями краевого центра. Как уже писал «В», особое внимание специалисты уделяют вечнозеленым хвойным деревьям. Пихты, ели, сосны, лиственницы, тисы, туи и можжевельники моют специальным «Зеленым мылом» и обильно поливают.

Автор: Отдел новостей «В»