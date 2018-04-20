Общегородская ярмарка приглашает на центральную площадь Во Владивостоке сегодня и завтра – 20 и 21 апреля – будет организована продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Жители и гости города смогут приобрести на центральной площади молочную, рыбную, мясную продукцию, картофель, капусту, морковь, свеклу, мед и продукты пчеловодства, соленья, хлебобулочные, кондитерские изделия, саженцы и рассаду.



Свою продукцию на ярмарке представят свыше 200 товаропроизводителей и фермеров из краевого центра, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского и других районов Приморья, отметили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока.



В пятницу, 20 апреля, ярмарка будет работать с 8 до 19 часов. В субботу, 21 апреля, – с 9 до 18 часов.

Автор: Отдел новостей «В»