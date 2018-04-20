В городе обновляют дорожные знаки Бригады рабочих муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ежедневно выполняют работы по обслуживанию и замене дорожных знаков во Владивостоке.

С начала 2018 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 300 знаков и информационных табличек, уточнили в пресс-службе мэрии.



Мероприятия по обновлению дорожной инфраструктуры проходят ежедневно во всех районах города. На этой неделе работы были проведены на улицах Вострецова, Верхнепортовой, 1-й Поселковой, Шилкинской, Светланской, Алеутской, Гоголя и других.



Знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходных переходов и т.д.

Автор: Отдел новостей «В»