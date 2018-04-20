Горожан приглашают на кросс с собакой В субботу, 21 апреля, во Владивостоке пройдет чемпионат города по ездовому спорту «Ветер весны – 2018», сообщили в пресс-службе мэрии.

Организаторы мероприятия – администрация краевой столицы и федерация ездового спорта Приморского края. Начало в 11.00.



Соревнования пройдут на территории лесного массива, расположенного на острове Русском (10-й километр Университетского проспекта). Участники выступят в нескольких дисциплинах: кросс с одной собакой, велосипед с одной собакой, скутер с одной собакой и скутер с двумя собаками.



Узнать более подробную информацию о предстоящих соревнованиях можно по телефону 8-908-455-54-05.

Справка «В»

Ездовой спорт – вид спорта, в котором спортсмены соревнуются между собой на снежной или грунтовой трассе, используя специальный спортивный инвентарь (лыжи, пулку, нарту, велосипед, упряжь) и тягловую силу собаки или собак.

Автор: Отдел новостей «В »