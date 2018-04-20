Отличников приглашают в МГУ. На награждение Во Владивостоке 65 человек написали Тотальный диктант на отлично, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уже писал «В», международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» прошла 14 апреля. Во Владивостоке текст российской писательницы Гузель Яхиной написали на 45 площадках 2780 человек. Столько же иностранцев стали отличниками теста TruD (диктанта для иностранцев, изучающих русский язык), справившись с ним на 95 и более баллов.



– 65 пятерок – это отличный результат. Каждый год растет не только количество участников Тотального диктанта, но и увеличивается грамотность, – поделился координатор акции во Владивостоке Вячеслав Беляков. – За семь лет проведения Тотального диктанта в нашем городе мы увидели реальные примеры людей, проделавших путь от двойки или тройки до пятерки, – это главный результат акции.



Все результаты Тотального диктанта уже обработаны, каждый участник может узнать свою оценку на сайте акции totaldict.ru. Церемония награждения отличников состоится 21 апреля в актовом зале МГУ им. Невельского. Начало в 10.00.



Участники из 76 стран написали Тотальный диктант. В России к акции присоединились 720 городов, поселков и сел. Больше всего участников было в Москве – 20014, Санкт-Петербурге – 10298, Новосибирске – 7003. Столица диктанта – Владивосток – собрала в этом году 2780 участников.



– В каждой часовой зоне у участников возникали затруднения с расстановкой знаков препинания в бессоюзном сложном предложении и с двумя-тремя орфограммами. Для первой части текста это были слова «вперемешку» и «стеганой»; для второй – «чересчур» и «не спеша»; для третьей – «коленца» и «палисадник», – резюмировала председатель Экспертного совета акции Наталья Кошкарева.

Автор: Отдел новостей «В»