Приморцев поставили перед выбором: газ или электричество В крае продолжаются работы, связанные с аварийным ремонтом изношенных газораспределительных сетей. Восстановят ли газоснабжение многоквартирных домов или их жителям предстоит переходить полностью на электричество, пояснил вице-губернатор региона Гагик Захарян.

По данным пресс-службы края, в Приморье порядка 300 многоквартирных домов, подключенных к бытовому газу, и отключение их от топлива – вынужденная мера, связанная с необходимостью обезопасить людей в связи с высоким износом газораспределительных сетей.



– К жидкому газу дома подключались в 70-х годах прошлого века, и износ сетей очень большой, трубы пришли в негодность, это небезопасно для жителей. Сейчас задача – или делать ремонт, или предложить альтернативу – электроэнергию. Люди сами должны выбрать на совете дома. А наша задача – обезопасить их от техногенных аварий. Никто без топлива и энергии не останется, – заверил Гагик Захарян.



В свою очередь, директор краевого департамента энергетики Алла Фортун уточнила, что система газоснабжения – ответственность не только газоснабжающей организации, но и самих собственников жилья и муниципалитетов.



– В последние годы значительно изменилось законодательство и ужесточились требования к безопасности в домах, эксплуатация таких систем становится невозможна. И теперь собственникам жилья нужно принимать решение: готовы ли они вложить свои средства сами, через управляющую компанию или за счет фонда капремонта и отремонтировать газовое оборудование дома. Или вообще отказаться от газа и полностью перейти на электричество, – прокомментировала Алла Фортун.



Как пояснила руководитель ведомства, если жильцы принимают решение о переходе на электричество, то управляющая компания подает заявку в электросетевую компанию, делает оценку состояния проводки в доме. После этого принимается решение на выполнение необходимых работ: проложить новый кабель и провести новую проводку в доме, так как в связи с увеличением нагрузки старые электросети необходимо модернизировать.



Специалисты жилинспекции Приморья объяснили, что оплату за эти работы управляющие компании могут разбить на ежемесячные платежи, включив в квитанции. Сумма, которую заплатят жильцы за модернизацию энергосистемы дома, будет зависеть от объемов работ, а также от того, насколько добросовестно люди оплачивают коммунальные услуги, – уточнили в ведомстве.



Возвращаясь к обеспечению газом домов, Алла Фортун добавила, что часть наружных сетей и газгольдеров находится в ведении ОАО «Приморский газ», а часть – в муниципальной собственности.

Справка «В»

Сейчас в крае сжиженным углеводородным газом пользуются жильцы более 300 многоквартирных домов Лесозаводска, Находки, Уссурийска, а также Кировского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского и Черниговского районов. Во Владивостоке на сегодня газифицированных домов уже нет.

Автор: Отдел новостей «В»